Chilaquiles con salsa de habanero, la versión más picosa del desayuno clásico

¿Sabías que existe una versión picosa del desayuno clásico? Se trata de los chilaquiles con salsa de habanero, una receta que no falla gracias a su intensidad de sabor y tradición para comenzar el día.

Dentro del vasto catálogo de la gastronomía mexicana, los chilaquiles ocupan el trono indiscutible de los platillos matutinos más populares y reconfortantes. Este plato ha evolucionado desde sus humildes orígenes prehispánicos y coloniales hasta convertirse en una joya de la alta cocina que admite infinitas variantes, texturas y niveles de complejidad en su preparación.

Si las salsas verdes o rojas se quedan cortas para tu paladar, entonces integra el chile de la Península de Yucatán al universo de los totopos crujientes: el famoso chile habanero. Este es mundialmente famoso no solo por su nivel de picor en la escala Scoville, sino también por sus notas florales, cítricas y aromáticas que, cuando se cocinan de forma correcta, transforman una salsa ordinaria en una explosión de sabor tridimensional.

Disfruta de unos chilaquiles con salsa de habanero, picosos pero sin sacrificar la complejidad del sabor, logrando que los totopos mantengan una textura crujiente e irresistible.

Receta de chilaquiles con salsa de habanero Canva

Receta de chilaquiles con salsa de habanero

Ingredientes:

16 tortillas de maíz gruesas (preferiblemente de dos o tres días de atraso)

500 ml de aceite vegetal

Sal fina

Para la salsa:

10 chiles habaneros frescos

5 jitomates guajes maduros

½ cebolla blanca

4 dientes de ajo

1 taza de caldo de pollo concentrado (o agua de cocción)

1 cucharada de manteca de cerdo pura (o aceite vegetal)

1 rama de epazote fresco

Sal gruesa

Para el montaje:

1 taza de crema ácida

150 gramos de queso Cotija o queso fresco desmoronado

½ cebolla morada cortada en julianas muy finas

Acompañamiento opcional: Frijoles refritos negros y piezas de huevo estrellado o pechuga de pollo deshebrada.

Preparación:

Toma las tortillas de maíz de días anteriores y córtalas en forma de triángulos medianos; deja reposar los triángulos sobre una mesa durante unos treinta minutos para que pierdan la humedad superficial restante. Calienta el aceite vegetal en una sartén a fuego medio-alto; fríe los triángulos de tortilla en tandas pequeñas para no enfriar el aceite. Cocina durante unos 3 o 4 minutos, moviéndolos constantemente hasta que adquieran un color dorado uniforme y dejen de emitir burbujas de vapor de agua. Retíralos y escúrrelos sobre papel absorbente. Espolvorea sal fina de inmediato para que se adhiera a la grasa superficial. Reserva en un recipiente abierto. Pon a tatemar los chiles habaneros enteros, los jitomates, las rodajas de cebolla y los dientes de ajo con su piel en un comal o sartén; voltea los ingredientes de manera constante. Conforme estén listos, ve pasándolos a un plato grande. Retira la piel tostada de los dientes de ajo. Introduce en el vaso de la licuadora los jitomates tatemados (con todo y su piel chamuscada, pues aporta el toque ahumado), la cebolla y los ajos pelados. Agrega los 10 chiles habaneros enteros. Añade media taza de caldo de pollo o agua para facilitar el movimiento de las aspas y una cucharada de sal gruesa marina. Licúa a velocidad alta durante un minuto entero. En una cazuela de barro o una olla profunda, calienta la cucharada de manteca de cerdo a fuego medio hasta que se derrita por completo y empiece a humear sutilmente. Vierte la salsa de la licuadora de golpe; remueve con una cuchara para integrarla con la manteca. Agrega la rama de epazote fresco y reduce el fuego a nivel bajo; deja que la salsa se cocine durante unos 8 o 10 minutos. Prueba la salsa y ajusta el nivel de sal de ser necesario. Retira la rama de epazote antes de armar el plato. Coloca una porción abundante de totopos fritos directamente en los platos individuales, vierte cucharadas generosas de la salsa de habanero hirviendo directamente sobre los totopos. Corona de inmediato con un patrón elegante de crema ácida, una lluvia de queso desmoronado, las julianas de cebolla morada y las hojas de cilantro picado. Si lo deseas, coloca un huevo estrellado encima o pollo para tus chilaquiles con salsa de habanero.

Receta de chilaquiles con salsa de habanero Canva

Tips para bajar el picante del habanero al comer:

Lácteos enteros: la leche, la crema o el yogur contienen altos niveles de caseína, una fosfoproteína que envuelve a las moléculas de grasa del chile, rompiendo sus enlaces con los receptores de la lengua y arrastrándolas hacia el estómago.

la leche, la crema o el yogur contienen altos niveles de caseína, una fosfoproteína que envuelve a las moléculas de grasa del chile, rompiendo sus enlaces con los receptores de la lengua y arrastrándolas hacia el estómago. Azúcar o miel de abeja: colocar una cucharadita de azúcar refinada o miel sobre la lengua absorbe el exceso de aceites capsaicínicos y envía una señal de sabor dulce contrapuesta al cerebro que ayuda a mitigar la señal de dolor.

colocar una cucharadita de azúcar refinada o miel sobre la lengua absorbe el exceso de aceites capsaicínicos y envía una señal de sabor dulce contrapuesta al cerebro que ayuda a mitigar la señal de dolor. Carbohidratos secos: masticar un trozo de pan o una tortilla de maíz seca ayuda de manera mecánica a retirar los residuos de chile adheridos a las paredes de las encías y la lengua.

Receta de chilaquiles con salsa de habanero Canva

¿Cuál es la escala de picante del chile habanero?

De acuerdo con la escala Scoville, el chile habanero está entre 100,000 - 350,000 SHU (Scoville Heat Units), superando hasta por cincuenta veces el picor de un jalapeño común.

Los chilaquiles con salsa de habanero combina el control del fuego, el equilibrio de la acidez y el respeto por las técnicas de tatemado tradicionales de México. ¡El mejor desayuno clásico!