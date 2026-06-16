Sencillo pay de mango con 5 ingredientes para aprovechar la temporada

El mango es quizá la fruta más esperada durante el año. En México, la temporada va de abril a agosto, pero el verano es cuando más lo vemos. Aprovéchalo para preparar deliciosas recetas, como este pay de mango con solo 5 ingredientes.

¿Sabías que, en México no se produce solo uno, sino más cinco tipos de mango? El ataulfo es el de mayor producción, pero también tenemos al Manila, Tommy Atkins, Haden y Kent, además de los mangos criollos.

Esta variedad hace que el mango esté presente en nuestra vida cotidiana de todas las formas posibles. Solo o con limón y chile es perfecto, pero también se aprovecha para preparar bebidas, postres y hasta para platos salados.

En las recetas dulces, el mango aporta una dulzura natural, además de un toque ligeramente ácido y aromas tropicales. Si tienes algunos muy maduros en casa, transfórmalos en un sencillo pay de mango con 5 ingredientes.

El postre es una de las frutas favoritas en México por su sabor y versatilidad Canva

¿Cómo hacer pay de mango sin horno?

Ingredientes:

250 gramos de galletas tipo María

120 gramos de mantequilla

3 mangos Ataulfo o manila

190 gramos de queso crema a temperatura ambiente

1 lata de leche condensada

Preparación:

En un procesador de alimentos o licuadora, tritura las galletas hasta que obtengas un polvo grueso, como arena. Colócalo en un recipiente hondo. Derrite la mantequilla a fuego bajo y viértela sobre las galletas. Mezcla bien hasta que se unan. Pasa esta masa a un molde para pay, presionando para formar una costra uniforme. Intenta cubrir también los laterales del recipiente. Es importante no dejar huecos y que la capa sea gruesa, para que no se rompa al servir. Refrigera la base de galleta por al menos 30 minutos para que se endurezca la mantequilla. Para el relleno, pela los mangos y córtalos en cubos. Coloca la pulpa en la licuadora. Licúa el mango con el queso crema y la leche condensada hasta tener una mezcla suave y homogénea, sin trozos de fruta. Vierte sobre la base de galleta y lleva al congelador por al menos dos horas para que esté firme. Saca unos minutos antes de servir para que no esté muy duro y corta las rebanadas. Sirve tu pay de mango helado acompañado de crema batida y trozos de mango fresco.

Este pay lo puedes hacer helado o frío Canva

Esta receta requiere que el mango se mantenga en el congelador para que tenga una textura firme al comerlo, de lo contrario parecerá más un mousse. Sin embargo, puedes hacer una versión fría usando grenetina.

Basta hidratar un sobre de 7 gramos en ¼ de taza de agua y dejarla reposar por 5 minutos. Caliéntala en al microondas o a baño María para que se derrita; deja entibiar y, una vez que tengas todos los ingredientes licuados, viértela.

Licúa unos segundos más para integrar e inmediatamente vierte en la base de galleta. Refrigera hasta que cuaje.

Definitivamente, la combinación del mango con lo cremoso del queso crema hacen de este un pay de mango un postre espectacular. Prepáralo y descubre lo fácil que es.