Garibaldis esponjosos: receta sencilla para lograr el pan dulce más delicioso

Preparar esta receta de garibaldi no solo evoca tradición, sino el aroma dulce a mantequilla y pan recién horneado que distingue a las panaderías mexicanas. No obstante, para que este bizcocho tenga el equilibrio perfecto entre suavidad y humedad, es indispensable ser perfeccionistas en el detalle.

De acuerdo con expertos en gastronomía (personas cuyo oficio es hacer buen pan), la clave para conseguir que un bocado de un garibaldi tradicional de chochitos blancos se derrita en la boca es lograr una cobertura total de mermelada. En el país, esta suele ser de dos sabores, chabacano y zarzamora, aunque por ahí se cuela el chocolate.

Receta garibaldi tradicional Canva

Ingredientes exactos para la receta garibaldi tradicional mexicana

Para elaborar este pan dulce tradicional de forma perfecta, necesitas medir con precisión cada uno de los componentes de la masa y su posterior cobertura azucarada.

Para los panecillos de manteca

125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente.

120 gramos de azúcar estándar.

3 piezas de huevo medianos.

160 gramos de harina de trigo de uso común.

5 gramos de polvo para hornear.

60 mililitros de leche entera.

1 pizca de sal fina.

Para la cobertura clásica

250 gramos de mermelada de albaricoque o de chabacano.

40 mililitros de agua purificada.

150 gramos de chochitos blancos de azúcar.

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Paso a paso de la receta garibaldi tradicional y sus secretos de horneado

El secreto de este pan dulce reside en el método de cremado (batido enérgico de la grasa con azúcar) para atrapar aire y lograr la densidad correcta.

Preparación de la masa esponjosa

Bate la mantequilla con el azúcar hasta que la mezcla luzca pálida y tersa. Agrega los huevos uno a uno, batiendo bien tras cada adición para emulsionar. Cierne (pasar por un colador fino) la harina junto con el polvo para hornear y la sal. Incorpora los polvos alternándolos con la leche, mezclando solo hasta integrar todo. Vierte la masa en moldes para panquecitos previamente engrasados y enharinados a tres cuartos de su capacidad.

Horneado y decoración perfecta

Hornea a 180 grados Celsius por 20 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Saca del horno y deja enfriar por completo antes de desmoldar cada pieza. Calienta la mermelada con el agua en una cacerola para aligerar su textura. Barniza generosamente cada panecillo caliente con la mermelada fluida por todos sus lados. Revuelca los panes inmediatamente en un tazón lleno de chochitos blancos hasta cubrirlos por completo.

Receta garibaldi tradicional Canva

Técnicas culinarias para lograr que tu pan dulce quede perfecto

Para que las garibaldis no se deformen, utiliza moldes de corte cónico invertido y asegúrate de que la mermelada esté tibia al momento de recubrirlos.

Si la mermelada está demasiado fría, creará una capa gruesa que opacará el crujido de los azúcares. Si está muy caliente, ablandará la miga exterior arruinando la presentación final del pan.

Conserva las piezas terminadas en un recipiente hermético a temperatura ambiente, lejos de fuentes de humedad, para evitar que las esferas de azúcar comiencen a destilar y perder su color blanco característico.

Hornear este clásico en tu cocina te permitirá revivir los sabores más auténticos de las panaderías tradicionales con la frescura de lo hecho en casa. Sigue al pie de la letra esta receta garibaldi tradicional y sorprende a tu familia en la próxima merienda. ¡Comparte tus resultados con nosotros y cuéntanos cómo te quedaron!