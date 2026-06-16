¿Sin plan para el Día del Padre? Llega a CDMX un festival con garnachas, pulque y música en vivo

Si aún no tienes planes para celebrar el Día del Padre, la Ciudad de México contará con una opción ideal para quienes disfrutan de la comida tradicional mexicana. Se trata del Festival de la Garnacha y el Pulque, un evento que reunirá sabores típicos de distintas regiones del país en un ambiente familiar.

Durante dos días, los asistentes podrán degustar una amplia variedad de antojitos mexicanos, además de disfrutar de bebidas tradicionales, actividades culturales y entretenimiento para todas las edades.

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Sabores de México:

El festival busca rendir homenaje a algunos de los platillos más representativos de la gastronomía popular mexicana. Entre las opciones que podrán encontrarse destacan tlacoyos, huaraches y otras garnachas elaboradas por expositores provenientes de diferentes estados del país.

La oferta gastronómica estará acompañada por pulques naturales y curados, una de las bebidas más emblemáticas de la tradición mexicana, que podrán degustarse en diversas presentaciones.

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Futbol y música para complementar la experiencia:

Además de la comida, el evento ofrecerá actividades para quienes buscan pasar una jornada completa en familia. Habrá música en vivo, así como pantallas donde se transmitirán contenidos relacionados con el futbol, aprovechando el entusiasmo que despierta actualmente este deporte.

Los organizadores también contemplan talleres gastronómicos y espacios dedicados a la promoción de artesanías y expresiones culturales locales.

Una alternativa familiar y gratuita:

Gracias a su entrada libre, el Festival de la Garnacha y el Pulque se perfila como una opción accesible para celebrar con papá sin necesidad de realizar un gran gasto. La combinación de gastronomía, cultura y entretenimiento promete convertir el evento en uno de los atractivos del fin de semana en la capital.

Fecha, horario y ubicación:

El Festival de la Garnacha y el Pulque se llevará a cabo los días 19 y 20 de junio en la explanada de la Plaza Centenario, ubicada en San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, en un horario de 11:00 a 20:00 horas.

Para quienes buscan una forma diferente de festejar el Día del Padre, este festival ofrece una mezcla de tradición, sabor y convivencia en un mismo lugar.