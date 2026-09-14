¿Cansado del ceviche de siempre? Prueba esta receta de betabel con naranja

Si buscas preparar unas tostadas diferentes, frescas y llenas de color, este ceviche de betabel con naranja es una alternativa al tradicional platillo con pescado. La receta combina vegetales, cítricos y tostadas de maíz en una preparación sencilla que puede funcionar como botana, entrada o acompañamiento.

Además, esta receta permite aprovechar ingredientes fáciles de encontrar y hacer modificaciones de acuerdo con el gusto de cada persona. El resultado es una preparación colorida que puede convertirse en una opción diferente para compartir.

Ceviche de betabel con naranja para tostadas Canva

¿Qué ingredientes necesitas para preparar ceviche de betabel con naranja?

Para esta versión se necesitan ingredientes fáciles de encontrar y que aportan diferentes texturas al platillo.

Ingredientes para 4 porciones:

2 betabeles medianos

2 naranjas

2 limones

1 jícama pequeña

1 pepino

1 jitomate grande

½ cebolla morada

¼ de taza de cilantro fresco

1 chile serrano, opcional

Sal y pimienta al gusto

8 tostadas de maíz

Ceviche de betabel con naranja para tostadas Inteligencia Artificial.

¿Cómo hacer ceviche de betabel con naranja paso a paso?

Preparar este ceviche requiere pocos pasos. Lo más importante es cocinar correctamente el betabel y cortar los vegetales en tamaños similares para conseguir una mezcla uniforme.

1. Cocina el betabel

Lava los betabeles y retira las partes que no necesites. Puedes cocerlos en agua hasta que estén suaves al introducir un cuchillo.

Cuando estén listos, déjalos enfriar, retira la piel y córtalos en cubos pequeños.

Otra opción consiste en rostizarlos. Para ello, envuelve los betabeles en papel aluminio y hornéalos hasta que estén suaves. Esta técnica permite obtener un sabor más concentrado y una textura adecuada para incorporarlos al ceviche.

2. Pica los vegetales

Lava y desinfecta el pepino, el jitomate, la jícama, la naranja, la cebolla morada y el cilantro.

Corta la jícama, el pepino, el jitomate y el betabel en cubos pequeños. Utiliza una de las naranjas para obtener los gajos sin piel. Pica finamente la cebolla y el cilantro.

Si quieres una preparación picante, incorpora chile serrano al gusto. También puedes sustituirlo por jalapeño si buscas un sabor diferente.

3. Prepara la mezcla de cítricos

Exprime la naranja sobrante y los limones en un recipiente amplio. Añade una pizca de sal y pimienta.

Incorpora la cebolla morada, el pepino, la jícama y el jitomate. Mezcla para que los ingredientes entren en contacto con el jugo de los cítricos.

En este punto, puedes probar la mezcla y ajustar la cantidad de limón, naranja, sal o pimienta de acuerdo con tu gusto.

4. Agrega el betabel

Cuando el resto de los ingredientes esté integrado, incorpora los cubos de betabel.

Mezcla con cuidado para evitar que los vegetales pierdan su textura. Si quieres conservar algunos ingredientes con sus colores originales, agrega el betabel al final y revuelve de manera suave.

Después, incorpora los gajos de naranja que reservaste. Estos aportarán pequeños trozos de fruta a cada porción y reforzarán el contraste de sabores.

5. Refrigera y deja reposar

Cubre el recipiente y colócalo en el refrigerador durante aproximadamente 20 minutos.

El reposo ayuda a que los sabores se integren y permite servir el ceviche frío, una característica ideal para esta preparación.

No es necesario dejarlo durante varias horas, ya que algunos vegetales pueden perder parte de su textura. Lo recomendable es mantenerlos frescos y crujientes hasta el momento de servir.

Ceviche de betabel con naranja para tostadas Inteligencia Artificial.

¿Cómo servir el ceviche de betabel en tostadas?

Una vez que el ceviche esté listo, coloca una porción sobre cada tostada de maíz.

Puedes añadir unas hojas de cilantro o cubos pequeños de aguacate para darle una presentación más atractiva. El aguacate también puede utilizarse como una base antes de colocar el ceviche.

Si buscas una textura crujiente, monta las tostadas justo antes de comerlas. Dejar el ceviche sobre la tostada durante demasiado tiempo puede hacer que la base pierda firmeza debido al jugo de los cítricos.

Otra alternativa consiste en servir el ceviche en un recipiente y colocar las tostadas por separado. De esta manera, cada persona puede preparar su tostada al momento y mantener la textura crujiente.

Para una presentación más llamativa, puedes decorar cada tostada con un gajo pequeño de naranja, cilantro fresco, unas rebanadas de chile o un poco de cebolla morada.

Ceviche de betabel con naranja para tostadas Inteligencia Artificial.

¿Qué sabor tiene el ceviche de betabel con naranja?

El resultado es una combinación de sabores dulces, ácidos y frescos.

El betabel tiene un sabor ligeramente dulce y terroso, mientras que la naranja aporta notas cítricas y dulces. El limón intensifica la acidez y los vegetales como el pepino y la jícama aportan frescura y textura crujiente.

La cebolla morada añade un sabor más intenso y el cilantro aporta un toque herbal. Si agregas chile serrano, el platillo tendrá un picor que contrasta con la naranja.

El betabel destaca, además, por su color. Esta verdura puede adquirir diferentes sabores y texturas según la forma en que se cocina, por lo que puedes elegir entre hervirla o rostizarla de acuerdo con el resultado que quieras obtener.

La naranja también combina de manera natural con el betabel en otras preparaciones. Su sabor permite crear un contraste entre notas dulces y ácidas sin necesidad de utilizar ingredientes complicados.

Además de ser una alternativa al ceviche tradicional, esta preparación permite aprovechar vegetales de una manera distinta. No busca sustituir el sabor del pescado, sino ofrecer una combinación propia a partir de ingredientes vegetales y cítricos.

La receta también permite hacer modificaciones según los ingredientes disponibles. Puedes añadir mango para conseguir un toque más dulce o incorporar aguacate para obtener una textura más cremosa.

Si buscas una versión más sencilla, puedes reducir la cantidad de vegetales y preparar el ceviche únicamente con betabel, naranja, limón, cebolla morada, cilantro y chile.

Para servirlo como botana, prepara porciones pequeñas sobre tostadas individuales. Si forma parte de una comida, puedes acompañarlo con otras preparaciones frescas.