Sheinbaum defiende escuelas públicas y destaca fortalezas de México en prueba PISA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que, al tomar en cuenta el nivel socioeconómico de los estudiantes, los alumnos de escuelas públicas del país obtienen mejores resultados en la prueba PISA que quienes asisten a instituciones privadas.

Durante sus declaraciones, la mandataria sostuvo que los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), aplicado en países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contienen elementos que permiten identificar fortalezas del sistema educativo mexicano que, a su juicio, suelen pasar desapercibidas.

Sheinbaum explicó que, al considerar las condiciones económicas y sociales de los estudiantes, el desempeño de los planteles públicos mexicanos resulta favorable frente al de las escuelas privadas.

La presidenta aprovechó para defender la educación pública y cuestionar las críticas que se han hecho al sistema educativo nacional. Señaló que las evaluaciones internacionales no siempre reflejan de manera completa los aspectos positivos de la enseñanza en México.

Sheinbaum planteó que las evaluaciones internacionales deben interpretarse más allá de las calificaciones generales Cuartoscuro.

Asimismo, reiteró sus cuestionamientos a la metodología y a la forma en que se aplica la prueba PISA, aunque destacó que el propio estudio permite identificar elementos favorables para el país.

La prueba PISA, además de que sostengo que no estamos de acuerdo con cómo se aplica, inclusive dentro de la prueba PISA reconocen fortalezas en la educación en México que no se reconocen en otros países”, expresó.

La declaración ocurre en medio del debate sobre el desempeño educativo de México frente a otras naciones y sobre los factores que deben considerarse al evaluar los resultados de los estudiantes, particularmente las condiciones económicas y sociales en las que se desenvuelven.

Con esta postura, Sheinbaum planteó que las evaluaciones internacionales deben interpretarse más allá de las calificaciones generales y considerar el contexto socioeconómico de los alumnos, así como las características particulares de cada sistema educativo.