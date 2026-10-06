Disfruta de unas deliciosas galletas de cempasúchil para celebrar el Día de Muertos con un postre lleno de tradición. La receta es un ejemplo más de cómo esta flor funciona para preparaciones dulces, más allá de formar parte de la ofrenda.

La flor de cempasúchil (Tagetes erecta) representa uno de los íconos culturales y sensoriales más emblemáticos del paisaje mesoamericano. Tradicionalmente asociada al guiado de las almas durante las festividades del Día de Muertos, posee un perfil aromático herbáceo que la convierte en un ingrediente excepcional para la repostería artesanal.

Aprovechar los pétalos de cempasúchil en la repostería horneada no solo responde a una tendencia contemporánea de cocina de aprovechamiento zero waste, sino que revalora las dinámicas agrícolas locales.

Incorpora estas galletas de cempasúchil a tu mesa y ofrece una experiencia que equilibra el dulzor tradicional con matices terrosos y florales. ¡El postre más delicioso de la temporada!

Galletas de cempasúchil ChatGPT

Receta de galletas de cempasúchil

Ingredientes:

1 taza limpia de pétalos de cempasúchil orgánico (solo la sección naranja/amarilla, sin base blanca ni tallos)

220 g de mantequilla sin sal (a temperatura ambiente)

2 ¾ tazas de harina de trigo todo uso, cernida

1 taza de azúcar glass

1 yema de huevo grande

1 cucharadita de ralladura de naranja orgánica

1 cucharadita de extracto natural de vainilla

½ cucharadita de polvo para hornear

¼ cucharadita de sal fina

Preparación:

Coloca la mitad de los pétalos de cempasúchil limpios junto con la mantequilla a temperatura ambiente en un procesador de alimentos o licuadora. Procesa en pulsos cortos hasta que la flor quede finamente picada e integrada en la mantequilla, tornando la mezcla de un tono amarillo dorado. Reserva la otra mitad de los pétalos enteros para la decoración final. En un tazón amplio, bate la mantequilla infusionada con el azúcar durante 3 a 4 minutos a velocidad media hasta obtener una consistencia pálida y esponjosa. Agrega la yema de huevo, el extracto de vainilla y la ralladura de naranja. Bate por 1 minuto adicional hasta homogeneizar por completo. Mezcla la harina cernida, el polvo para hornear y la sal. Reduce la velocidad de la batidora al mínimo e incorpora los ingredientes secos en dos tandas. Agrega el resto de los pétalos de cempasúchil enteros o troceados a mano. Mezcla únicamente hasta que no queden ráfagas de harina visible. Divide la masa en dos partes. Envuelve cada porción en papel film formando discos planos o cilindros; refrigera por un mínimo de 1 hora (o 20 minutos en congelador). Precalienta el horno a 175 °C y forra dos bandejas con papel siliconado o estraza. Extiende la masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta alcanzar un grosor de 5 mm. Corta con moldes circulares o en forma de flor y acomoda las piezas espaciadas por 2 cm. Hornea durante 10 a 12 minutos o hasta que la base empiece a tomar un tono dorado claro. Deja enfriar las galletas de cempasúchil en la bandeja por 5 minutos antes de trasladar a una rejilla metálica.

Galletas de cempasúchil ChatGPT

¿Cómo guardar las galletas de cempasúchil?

Almacena las galletas completamente frías dentro de un recipiente hermético de cristal o lata, separando las capas con papel encerado. Mantén el recipiente en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.

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¿Con qué acompañar las galletas de cempasúchil?

Atole de masa

Chocolate caliente oscuro

Infusiones de especias (chai o canela)

Café de olla

Las galletas de cempasúchil funcionan como el lienzo idóneo para conservar su color vibrante y potenciar sus virtudes en cada mordida durante Día de Muertos.