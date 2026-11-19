¡Llegó la hora de cocinar los platillos más emblemáticos de diciembre! Checa cómo elegir un bacalao duradero y que no sea tiburón con esta guía para comprar.

Ir por el bacalao, ya sea para la temporada decembrina o la Cuaresma, implica hacer una inversión frente al mostrador que causa estrés al preguntarnos si de verdad me estoy llevando auténtico bacalao de aguas frías, o estoy pagando a precio de oro un filete de tiburón, cazón, raya o manta disfrazado bajo una gruesa capa de sal.

Aunque parezca una leyenda urbana de abuelas desconfiadas, se sabe que la sustitución de especies pesqueras en mercados y restaurantes de América Latina es un fenómeno real, frecuente y difícil de detectar para el ojo sin entrenar.

Comprar un buen bacalao exige saber distinguir entre una pieza bien curada, capaz de conservarse intacta durante meses en tu alacena, y un pescado mal deshidratado, excesivamente húmedo, rancio o próximo a desarrollar hongos. Aprende a elegirlo y almacenarlo hasta el día en que decidas llevarlo a cocinar.

Cómo elegir un bacalao duradero Canva

Diferencias entre bacalao y tiburón

La forma del lomo

El bacalao auténtico tiene una morfología robusta y cónica, con lomos gruesos que se ensanchan hacia la zona cercana a la cabeza y se afinan progresivamente hacia la cola. Cuando observas una penca entera o un trozo grande de bacalao con piel, notarás una marca recorriendo longitudinalmente el costado: la línea lateral, un surco sensorial continuo de color claro u oscuro que atraviesa el cuerpo del pez de extremo a extremo.

Los tiburones y las rayas carecen de esta línea lateral visible de ese modo y sus filetes suelen ser mucho más planos, delgados, uniformes o con cortes triangulares muy largos.

Textura de la piel

La piel del verdadero bacalao es relativamente lisa al tacto, de tonos grisáceos, verdosos o parduzcos con un moteado característico, cubierta por escamas cicloideas diminutas muy pegadas a la epidermis que apenas ofrecen resistencia al pasar la yema del dedo.

La piel del tiburón o cazón, por el contrario, está revestida de placas placoides microscópicas estructuralmente idénticas a los dientes; si pasas el dedo de la cola hacia la cabeza, sentirás la aspereza de una lija fina.

Fibras musculares

La musculatura del bacalao está organizada en láminas o bloques gruesos llamados miómeros, separados por finísimas membranas de tejido conectivo. Cuando el bacalao se hidrata y se cocina, estas láminas se separan limpiamente en lascas grandes, nacaradas y jugosas que se deshacen en la boca.

La carne del tiburón o del cazón posee fibras musculares mucho más apretadas, densas y entrelazadas, con una apariencia más mate y granulosa en seco; al cocinarse, en lugar de abrirse en láminas suaves, tiende a deshebrarse en hilos fibrosos, secos y algo elásticos o chiclosos.

Diferencias entre bacalao y tiburón Canva

Espinas

El bacalao seco entero conserva restos de su columna vertebral calcificada, dura y quebradiza, así como espinas intermusculares rígidas y punzantes en la zona del espinazo.

El tiburón no tiene un solo hueso verdadero en todo su cuerpo: si encuentras un trozo con estructura central y al presionarlo o cortarlo notas un material flexible y gomoso (cartílago), estás frente a un tiburón o una raya.

Olfato

El tiburón o cazón salado suele desprender un olor penetrante, picante o ligeramente amoniacal (similar a productos de limpieza u orina vieja) que se intensifica al sumergirlo en agua para desalar.

El bacalao legítimo, en cambio, huele a sal marina limpia, a brisa oceánica profunda y ligeramente a pescado curado, jamás a amoníaco.

¿Cómo detectar un buen bacalao en la tienda?

Sostén el lomo o la penca por un extremo: si la pieza se dobla con facilidad, cuelga flácida o se siente blanda al presionarla con el pulgar, tiene exceso de humedad residual; ese pescado durará muy pocos días fuera de refrigeración y perderá mucho peso al cocinarse.

Busca una carne de tono blanco marfil o crema pálido, cubierta por una fina escarcha seca de cristales de sal blanca.

Evita a toda costa piezas con manchas amarillentas oxidadas, vetas rosadas o rojizas, así como motas oscuras y verdosas propias de hongos.

Si el bacalao viene en bolsa plástica sellada y observas gotas de agua condensada o salmuera líquida acumulada en el fondo, descártalo.

Prefiere los lomos centrales gruesos o las pencas enteras con piel frente a los recortes sueltos.

Cómo identificar bacalao Canva

¿Cómo conservar un bacalao seco?

Si vives en una zona de clima templado o frío, puedes envolver la pieza seca de bacalao en papel encerado, papel pergamino o papel estraza limpio y guardarla en una alacena oscura, ventilada y lejos de la estufa o fuentes de calor para los próximos 15 días.

Para conservarlo hasta por 6 meses, envuélvelo primero en papel absorbente o papel pergamino y colócalo dentro de una bolsa de cierre hermético o recipiente cerrado en el cajón inferior del refrigerador.

¿Se puede guardar el bacalao por más de 6 meses o conservarlo ya desalado? Envuelve bien el bacalao en plástico adherible y una segunda capa de papel aluminio o bolsa para congelar que evite la quemadura por frío.

Además, un truco profesional muy práctico consiste en desalar el bacalao con antelación, secarlo bien con paños limpios, porcionarlo en lomos listos para cocinar y congelarlo.

Con esta guía vas a convertirte en un auténtico detective gastronómico del mostrador pesquero y comprar un bacalao duradero; ¡que no te engañen con el tiburón y el cazón!