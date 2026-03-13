Federación exhibe pensiones “doradas” que alcanzan más de un millón de pesos al mes

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer información sobre los recursos públicos destinados al pago de pensiones en distintas instituciones del Estado, donde se detectaron casos de percepciones que incluso rebasan el salario que recibe la titular del Ejecutivo federal.

De acuerdo con la dependencia, el análisis se realizó con base en lo que establece el artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a las instituciones gubernamentales a publicar los listados de personas jubiladas y pensionadas, así como los montos que reciben.

El estudio abarcó diversas entidades públicas, entre ellas Luz y Fuerza del Centro en liquidación, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco Nacional de Crédito Rural.

Durante la revisión de los datos se detectaron pensiones consideradas elevadas, algunas con percepciones que superan el millón de pesos mensuales. La información corresponde al corte del 31 de diciembre de 2025 y fue puesta a disposición de la ciudadanía a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Las autoridades señalaron que también se encontraron diferencias en la forma en que distintas instituciones cumplen con las obligaciones de transparencia relacionadas con este tema. Por ello, Transparencia para el Pueblo y la Coordinación General de Órganos Internos de Control iniciaron acciones para que las dependencias publiquen de manera completa la información correspondiente.

Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, este ejercicio busca fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la sociedad conozca cómo se utilizan los recursos destinados al pago de jubilaciones dentro del sector público.

La dependencia también destacó la reciente decisión de la Cámara de Senadores de respaldar de forma unánime medidas para poner fin a las llamadas “pensiones doradas”, consideradas por el gobierno como privilegios heredados de administraciones pasadas.

RLO