Sheinbaum analiza cambiar elección del Poder Judicial y revocación de mandato a 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que considera que vale la pena cambiar la elección del Poder Judicial y la revocación de mandato para el 2028, como parte del Plan B de la reforma electoral.

Desde Manzanillo, Colima, Sheinbaum Pardo argumentó que el cambio se analiza con base en asuntos de recursos y de conveniencia para la ciudadanía, además de las cantidades de boletas que se estarían utilizando en el 2027, año programado para la elección del Poder Judicial.

Estamos analizando, tiene, digamos, sus pros y sus contras. Digamos, los beneficios de que la segunda parte de la elección de jueces se realice en el 27, pues se utilizan los mismos recursos. Entonces, se está analizando qué tanto implica menos recursos hacerlo en el 27.

Ese es digamos el beneficio, utilizar los propios recursos de la elección para realizar la elección que falta del Poder Judicial. Pero a lo mejor no es tanto el ahorro porque son dobles casillas y eso generaría problemas en la gente de ir primero a una casilla y después ir a otra casilla.

Al mismo tiempo, el beneficio de pasarla al 28 es que no son tantas boletas en el 27 para todos los que vamos a votar, entonces, no es solamente presidente municipal, diputado local, diputado federal o gobernador, sino también sería la boleta del Poder Judicial”, argumentó.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió la opinión del INE de mover la elección del Poder Judicial al 2028, y será el próximo lunes o martes cuando revise la propuesta con su equipo.

Vamos a dar la opinión con relación a los montos de la elección, porque igual es el mismo monto, repito, porque el INE determina que sean dos casillas distintas. Entonces, pues a lo mejor vale la pena moverla al 28. Estamos en esa definición”, señaló.

Sheinbaum Pardo agregó que el Plan B de la reforma electoral también contempla que la revocación de mandato se pueda realizar en el 2027 o el 2028.

También en la revocación de mandato estamos analizando, si es el 27 o el 28. La propuesta que estamos enviando es permitir que sean en el 27 o en el 28, porque en este momento en la Constitución solo está para el 28”, explicó.

El lunes presentarán Plan B de reforma electoral

Luego de que la reforma electoral fuera desechada por la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el lunes presentará el Plan B de su gobierno, que plantea disminuir el gasto en los Congresos locales y los municipios con el fin de redirigir esos recursos a otras necesidades.

Además, prevé reducir el número de regidores en los ayuntamientos, así como fortalecer las consultas públicas para incluir temas electorales, como el presupuesto a los partidos.

RLO