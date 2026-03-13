PAN rechaza alianza con el PRI en Nuevo León y se acerca a MC

Ante el escenario político de 2027, donde se renovarán gubernaturas en 17 estados, así como la Cámara de Diputados, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, adelantó que Acción Nacional no irá en alianza con el PRI en Nuevo León.

Ya llegó un momento en el que el PAN le va a apostar al PAN. El PAN le va a apostar al Partido Acción Nacional. La alianza que nosotros estamos buscando es con la ciudadanía. No es un discurso y ya.

Estamos buscando una alianza con todas las mujeres y hombres de Nuevo León y de todo el País que quieran trabajar por un cambio", respondió Romero Herrera a la pregunta de si Acción Nacional iría en alianza con el tricolor.

Previamente, en la conferencia de prensa efectuada en Monterrey, el dirigente nacional del PAN, apuntó que existe un trato cordial con Movimiento Ciudadano, partido que gobierna actualmente Nuevo León.

Nosotros con MC tenemos una muy buena relación. No vamos nosotros a competir entre opositores; se me hace eso, sí, lo más torpe del universo”, expresó el dirigente nacional panista.

Romero Herrera señaló que la intención del PAN es ir en alianza para 2027 y 2030 con los ciudadanos, hombres y mujeres que aspiren a un cambio político.

Estamos buscando una alianza con todas las mujeres y hombres de Nuevo León y de todo el país que quieran trabajar por un cambio", destacó Romero Herrera

El líder del PAN agregó que la diferencia de opiniones sobre las coaliciones opositoras entre los partidos ha modificado el fiel de la balanza, llevándolos a preferir una competencia independiente.

“Hay muchas personas a las que una alianza les gusta y hay muchas personas a las que no”, comentó.

RLO