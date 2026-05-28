Tras 32 horas de caos y rispidez, diputados crean filtro contra los narcocandidatos

Un intercambio de recriminaciones sobre personajes que terminaron en la cárcel o tienen señalamientos por presuntos nexos con actividades ilícitas enmarcó el debate de la reforma que crea una comisión del INE para filtrar candidaturas que “representen un riesgo”.

Con 316 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 123 en contra del PAN, PRI y MC salió adelante en la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que la oposición descalificó como un mecanismo de control político.

“Morena está dando entrada al derecho penal del enemigo y no ha puesto de enemigo al crimen organizado ni a los terroristas, sino a los adversarios políticos, a los que pensamos distinto”, reprochó Margarita Zavala (PAN).

El oficialismo alegó que los aliados con la delincuencia organizada fueron los presidentes del PRI y del PAN.

“Lo que ahora estamos haciendo es limpiar el proceso electoral”, dijo José Narro Céspedes (Morena), quien inició su recuento señalando que “la primera narco elección fue la elección contra Cuauhtémoc Cárdenas, donde el narcotráfico participó abiertamente robando urnas, intimidando a los ciudadanos opositores, buscando que Cárdenas perdiera”.

En la discusión en lo particular prosperó una reserva del oficialismo para que se redujera de cinco a tres el número de consejeros electorales que conformarán esa instancia.

El ajuste se avaló con 271 votos a favor y 92 en contra; incluye un agregado en el se indica que “el INE, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirá los lineamientos que regulen, entre otros, el funcionamiento interno de la Comisión; los plazos, términos, criterios y procedimientos aplicables para la recepción, análisis, procesamiento y entrega de la información que corresponda; así como los mecanismos necesarios para salvaguardar la protección de datos personales y a la confidencialidad de la información proporcionada en todas las etapas del proceso”.

Entre acusaciones de narcogobierno y vende patrias concluyó la jornada de más 32 horas, la más larga duración de la actual legislatura; inició a las 9:45 de la mañana del miércoles y concluyó el jueves a las 18 horas.

La reserva de Morena propone que la comisión quede integrada por tres consejeros electorales, no por cinco. Especial

La reserva la firma el diputado Ricardo Monreal. Especial

Rubén Rocha Moya, Andrés López Beltrán, el expresidente López Obrador, Francisco Cabeza de Vaca, Genaro García Luna, Felipe Calderón y Maru Campos fueron nombres que se repitieron a lo largo de un debate en el que, en su mayor momento de tensión, se activaron sirenas de ambulancia, mientras se colgaban en los palcos del recinto de San Lázaro mantas contra funcionarios y personajes de Morena, obligando a la Mesa Directiva a decretar un receso.

Al retomarse el debate, el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, reclamó que la imagen presidencial se hubiera incluido en las lonas que hacían referencia “al cártel del bienestar”.

Hubo confrontación posteriormente cuando se solicitó el “antidoping” para el diputado morenista Zenyazen Escobar, quien amagaba a legisladores de la oposición.

LOS ARGUMENTOS

“Esta reforma sienta las bases para una coordinación inédita con el único fin de sumarse al combate de una problemática que ya atiende el gobierno de México. Con la coordinación entre el INE, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía General de la República no aumenta la burocracia”, expuso la diputada María Gudalupe Morales Rubio (Morena).

“El INE no será juez ni parte en este nuevo proceso que busca evitar que la corrupción o intereses ajenos o criminales al bienestar del Estado mexicano puedan acceder a cargos públicos”, expuso la morenista, en respuesta a las críticas de la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Acción Nacional, en voz del diputado Federico Doring, criticó que “el dictamen es propagandístico, porque viene a lavarse la cara y, según ellos, a exorcizar al narco de la democracia, cuando en realidad lo que están haciendo es poner la democracia en manos del narco”. Y recriminó que el problema radica cuando la democracia queda en manos de las fiscalías y las policías del narco.

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez planteó que “esto es la creación institucionalizada de listas negras, basadas en investigaciones preliminares e informes de inteligencia y datos que ni siquiera van a ser judicializados. Es una guillotina perfecta que quieren darle a la oposición y a la democracia de este país (…) El simple señalamiento mediático y la UIF o la Fiscalía podrían producir efectos políticos irreversibles. Te condenan sin juicio”.

El coordinador de los priistas en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que la comisión no ayudará a evitar que el crimen siga participando en las elecciones.

“Está decidiendo los resultados electorales, no solamente a través de un candidato que no es idóneo, lo hacen también forzando a buenas mujeres y hombres que son candidatos y que no aceptan coludirse con el crimen y los matan. La iniciativa no habla de eso”.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Gibrán Ramírez afirmó que esta reforma era la respuesta que se da “porque desde el exterior nos han obligado a vernos en el espejo de nuestra política mafiosa”. Pero también, dijo, es una simulación porque las tramas denunciadas eranconocidas sin que nadie se atreviera señalarlas.

“Probablemente soy un traidor al pacto mafioso que tomó al movimiento que dijo que iba a transformar el país, pero que lo entregaron a gobernadores que como Cuauhtémoc Blanco se entregaron al crimen organizado”, expuso el exmorenista.