Multan a tres partidos en Hidalgo con 9.7 millones por anomalías financieras

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) informó sobre la aplicación de sanciones económicas cercanas a los 10 millones de pesos contra tres partidos políticos, derivadas de observaciones realizadas durante procesos de fiscalización relacionados con el manejo de recursos públicos.

El consejero del IEEH Alfredo Alcalá Montaño detalló que las multas fueron determinadas tras detectarse inconsistencias en la comprobación de gastos, deficiencias administrativas y anomalías financieras señaladas por la autoridad electoral federal.

La sanción más elevada corresponde a Nueva Alianza Hidalgo, con un monto superior a los 9.3 millones de pesos. En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió una multa por más de 309 mil pesos y el Partido del Trabajo (PT) deberá cubrir cerca de 47 mil pesos.

En conjunto, las penalizaciones ascienden a 9 millones 743 mil 825 pesos.

El consejero explicó que los descuentos serán aplicados mediante retenciones de hasta 25 por ciento en las prerrogativas mensuales que reciben los institutos políticos, conforme a lo establecido en la legislación electoral.

Asimismo, aclaró que estas no son las únicas fuerzas políticas con procedimientos sancionadores vigentes, aunque en esta ocasión únicamente se abordaron los casos de PRI, PT y Nueva Alianza dentro del acuerdo sometido a discusión.

Entre las irregularidades detectadas destacan fallas en el reporte de gastos, problemas en la comprobación del uso de recursos y movimientos financieros considerados indebidos, incluido el retiro irregular de dinero por parte de una persona obligada a su resguardo.

Ante este panorama, el IEEH subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de control interno y transparencia en el uso de financiamiento público destinado a actividades partidistas. Los recursos recuperados a través de estas sanciones serán canalizados al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova), organismo encargado de impulsar proyectos científicos y tecnológicos en la entidad.