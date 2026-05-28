Maru Campos no acudió a comparecer ante la FGR por caso de agentes estadunidenses

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no compareció ante el Ministerio Público de la federación para aclarar la muerte de dos agentes de Estados Unidos en territorio chihuahuense durante un operativo contra el crimen organizado.

A través de un mensaje difundido en las plataformas institucionales de la dependencia, Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, dijo que la mandataria no compareció personalmente y únicamente presentó un escrito en el que manifestó su indisposición para proporcionar información.

Señaló que su declaración tenía el propósito de recabar testimonios e incorporar elementos que permitan esclarecer la posible intervención de dichos agentes extranjeros.

Todo esto, dijo, deriva de la investigación relacionada con el descubrimiento de un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de drogas sintéticas, localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, caso que reveló la presunta presencia de agentes extranjeros en actividades vinculadas con seguridad dentro del territorio nacional.

Como parte de estas diligencias, la institución citó al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui. La dependencia federal informó que concluyó el proceso de desmantelamiento de la instalación clandestina localizada en Chihuahua, procedimiento que incluyó el embalaje y traslado de las sustancias aseguradas para su destrucción posterior.

El vocero de la FGR señaló que, aunque existe inmunidad procesal para ciertos servidores públicos, como es el caso de una gobernadora en funciones, ello no impide que puedan aportar datos o testimonios que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados.

Por otra parte, dio a conocer que continúan las indagatorias contra 10 ciudadanos originarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

El funcionario precisó que todas las personas señaladas cuentan actualmente con licencia en sus respectivos cargos y detalló que cinco de ellas ya comparecieron ante la autoridad ministerial.