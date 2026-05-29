La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 29 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 29 de mayo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 29 de mayo de 2026

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7:53 Horas | Dan a conocer a ganadora de boleto de Sheinbaum para inauguración del Mundial

Las juezas del concurso para el boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, que fue rebautizado para este evento, dieron a conocer a la joven ganadora que asistirá en representación de la jefa del Ejecutivo federal.

La ganadora es Yolett Cervantes Cuaquehua, una joven de 21 años originaria de El Carril Tlaquilpa, Veracruz, quien se impuso en el concurso por su técnica para dominar el balón, su historia de vida y la pasión que transmite, destacó Katia Itzel García, árbitra mexicana.

"Es muestra clara de que México tiene talento en cada rincón del país y una diversidad cultural que nos hace sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Su técnica para dominar el balón, historia de vida y la pasión que transmite al verla nos muestra que nuestro México es grande, valiente y talentoso", dijo antes de presentar a la ganadora.

Además de Yolett Cervantes Cuaquehua, quien se ganó el boleto de la presidenta para la inauguración del Mundial, Brianna Areli Medina Cortez, de 18 años y originaria de Iztapalapa, también asistirá tras obtener el boleto que le correspondía a la jefa de Gobierno, Clara Brugada. En tanto, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, también regaló los dos boletos que le correspondían, por lo que Karla Itzel Peña Vilchis de 22 años, originaria de la Ciudad de México, asistirá a un partido a Guadalajara, mientras que Maira Yaretzi Díaz García, de 16 años y procedente de Oaxaca, acudirá a un encuentro a Monterrey.