Enrique Inzunza pide licencia por 22 horas; no acudió al Senado

A un mes exacto de que las autoridades de Estados Unidos solicitaron su aprehensión con fines de extradición, con el cargo de vínculos con el Cártel de Sinaloa, el senador Enrique Inzunza solicitó licencia para separarse de su cargo legislativo sólo 22 horas, pero mintió al decir que estaba en el Senado cuando lo hizo, pues estuvo en el recinto, pero la noche del miércoles.

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, informó la mañana de ayer que Enrique Inzunza decidió presentar su solicitud de licencia para separarse del cargo, a tres horas de que se abra la sesión extraordinaria del Senado para aprobar las reformas constitucionales del Poder Judicial y para anular elecciones por injerencia extranjera, porque no se va a prestar “al show” de los panistas.

Momentos después, desde su cuenta en la red social de Equis, Enrique Inzunza aseguró que está en la Ciudad de México, “en el Senado, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención ala cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso”.

Dada la numerosa presencia cotidiana de los reporteros que cubren a diario las actividades del Senado, que desde la mañana esperaban verlo en su oficina, el senador Inzunza acusó que es “la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha”.

Así, decidió solicitar licencia para que sea su suplente, Omar López Campos, quien acudiera a la sesión del pleno del Senado a partir de las 15 horas de este jueves, pero dijo que se mantendrá en las oficinas del Senado.

“Seguiré las reuniones de comisiones y la del Pleno, apoyando a mi grupo parlamentario, Morena, con opiniones y argumentos en favor de los dictámenes que son materia de la deliberación”, escribió.

Pero Enrique Inzunza mintió. Este jueves no estuvo en el Senado.

Enrique Inzunza estuvo en el Senado la noche del miércoles. Se reunió durante cinco horas con el coordinador Ignacio Mier en su oficina de la Junta de Coordinación Política y juntos vieron la sesión de la Cámara de Diputados en que se aprobó la reforma constitucional del Poder Judicial.

De acuerdo con el propio Ignacio Mier, los gritos, carteles y descalificaciones que se dieron en la sesión de la Cámara de Diputados se convirtieron en un argmento efectivo para convencer a Enrique Inzunza de solicitar su licencia, porque su presencia iba a convertirse en el objeto de ataque de la oposición y la sesión del Senado iba a complicarseno sólo para labancada, sino para él en lo personal.

Aunque Inzunza aseguró en redes sociales que se encontraba físicamente en el Senado respaldando a su bancada, Excélsior confirmó que el sinaloense mintió. Elizabeth Velázquez

Fueron cinco horas las que estuvieron juntos en la oficina de la Junta de Coordinación Política la noche del miércoles, relató Ignacio Mier.

Excélsior preguntó a diversos senadores de Morena si alguno de ellos habían visto a Enrique Inzunza y todos lo negaron. Al preguntarle al propio Ignacio Mier dónde estaba Inzunza respondió que ayer no estuvo, pero sí la noche del miércoles.

La licencia de Inzunza comenzó a las 17:04 del jueves, que fue el momento en que se autorizó por el pleno y concluye a las 15:00 horas de este viernes, que es la especificación que planteó el propio Inzunza.