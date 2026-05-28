Diputados aprueban reforma para anular elecciones por intervención extranjera

Con 307 votos a favor de Morena, PVEM y PT, 128 en contra y una abstención la Cámara de Diputados aprobó esta mañana la reforma al Artículo 41 de la Constitución que agrega una nueva causal de nulidad de elecciones por injerencia o intervención extranjera.

La redacción original del jefe de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila, fue modificada por él mismo a través de una reserva de su autoría y que establece que los resultados en las urnas se anularán cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

Al fijar postura en respaldo a este ajuste, el diputado Ricardo Mejía Berdeja del PT sostuvo que la nueva redacción mejoraba la técnica legislativa al precisar que la anulación procederá cuando se acrediten de manera objetiva y materialmente probada violaciones graves, dolosas y determinantes de agentes externos que hayan impactado en el saldo electoral.

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) ironizó que se habían pasado toda la noche asegurando que "cuatro renglones no eran peligrosos", para finalmente cambiarlos en un 100% por "otros tres renglones que quedan mucho peores".

El texto original señalaba que la anulación procedería cuando “exista intervención de individuos; organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.

PAN, PRI y MC votaron en contra y recriminaron al oficialismo su negativa a que la intromisión del crimen organizado en las elecciones también sea causal de nulidad, así como el uso discrecional que pretenden darle a esta nueva causal.

En el inicio del debate, iniciado en los primeros minutos del jueves, el promovente de la reforma expuso las razones que lo llevaron a formular esta cuarta causal de nulidad. Alegando que él veía el riesgo de una injerencia que vulneraba la soberanía.

“Sólo cuatro renglones son los que estoy proponiendo modificar en la Constitución. Que los gobiernos extranjeros no intervengan en los procesos electorales de México, que no haya alteración de la voluntad popular, que nadie tergiverse lo que el pueblo de México decida. Es sólo de los mexicanos y las mexicanas nombrar a sus representantes, elegir a sus gobernantes, decidir su forma de gobierno. A nadie más le compete definir los asuntos internos de México”, planteó el diputado Monreal.

El líder de los diputados del PAN, José Elías Lixa, sostuvo que argumentar que quien esté en contra de la iniciativa era porque quería que se invada México. “No aceptamos ese tipo de afirmación, menos en la fundamentación. Porque eso sería exactamente lo mismo. Sería la equivalencia para decir que quienes no aceptaron incluir en este debate la nulidad de elecciones por intervención del crimen organizado es porque están en contra de que se combata el crimen organizado”, reviró. Y reiteró el panista: “Si no incluyen la nulidad por crimen organizado, no cuenten con nosotros”.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, afirmó que “el problema es que estamos en un debate que confunde intervención con injerencia, que son cosas distintas. Y hay resoluciones de la Asamblea General de la ONU al respecto. Una cosa es injerencia y otra cosa es intervención”.

Hizo el priista una contrapropuesta: “si le pusiéramos a esa nulidad la prohibición de que el crimen organizado participara en las elecciones, pues igual vamos hasta a favor”.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Iraís Reyes cuestionó que “a todo lo que molesta al poder se le llama injerencia”. La legisladora Patricia Elizondo calificó la reforma como “una trampa”. Dijo que por su vaguedad esa causal se convertiría en “un instrumento de poder”.

Cuestionó la parlamentaria de MC si se estaba protegiendo a la democracia o se pretendía blindando al partido gobernante. Y remarcó que la crítica extranjera no es intervención. “El verdadero enemigo de México no está afuera”.