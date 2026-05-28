Sin aval del Senado, Diputados retiran dictamen de impugnaciones electorales

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila ,solicitó posponer el debate y la discusión del dictamen sobre ley de medios de impugnación, todavía pendiente, toda vez que en el Senado aún no se avaló la reforma constitucional que le daría sustento.

En un oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, el también líder de la bancada de Morena, pidió el retiro de ese proyecto de la orden del día, informando que se trata de un acuerdo entre todos los jefes de los grupos parlamentarios de San Lázaro.

El diputado Monreal Ávila indica en el escrito que es “con el propósito de generar un espacio de diálogo, análisis y construcción de los consensos necesarios entre las distintas fuerzas políticas, que fortalezca el contenido de la propuesta y privilegie un proceso legislativo abierto, responsable e incluyente”.

Tres horas atrás, en el pleno, el líder de la mayoría adelantó: “Se está en proceso de un acuerdo que se comentará con los coordinadores de grupos parlamentarios para beneficio del debate y para el beneficio de la reflexión”.

La agenda del periodo extraordinario de sesiones iniciado el martes incluía el análisis y aprobación de las modificaciones a esa regulación secundaria, a fin de incorporar los cambios derivados de la reforma constitucional que agregó al Artículo 41 la causal de nulidad de elecciones por injerencia o intervención extranjera.

El dictamen se aprobó el martes en la Comisión de Reforma Político Electoral, con el voto en contra de la oposición.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho-Cuen (PVEM), reveló de esta posibilidad por la mañana en entrevista de prensa.

“Hay una propuesta del coordinador Monreal para que, en un ánimo de abonar al diálogo y de enriquecer el dictamen, se pueda dejar para un momento posterior que podría ser incluso el periodo ordinario que inicia en el tercer año legislativo en septiembre”, indicó el parlamentario.

Posteriormente, y antes de que se concretara la solicitud oficial, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que, de esa posibilidad, adelantando que, de concretarse, no habría tiempo para que esa reforma ya aprobada a nivel constitucional entrara en vigor.

“Desde mi perspectiva, generar un proceso de constituyente permanente requeriría un nuevo periodo extraordinario para nuevos temas para una convocatoria distinta (…) ya no hay días que permitan hacerlo la próxima semana”, expuso en entrevista la parlamentaria del PAN.