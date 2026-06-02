La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 2 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 2 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 2 de junio de 2026

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8:09 Horas | Sheinbaum llama a embajador de EU a respetar asuntos internos de México tras declaración

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la reciente declaración del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, quien dijo que la lucha contra los cárteles debe unirlos y no dividirlos al convertir el tema en algo político, por lo que dijo que es importante que se enfoque en la relación bilateral y que respete los asuntos internos de México.

"Hay una parte que estamos de acuerdo porque hay que trabajar conjuntamente cuando tenemos problemas compartidos. Uno de ellos es evidentemente la violencia que provoca la delincuencia organizada y ahí, siempre lo hemos dicho, buscamos la colaboración y coordinación para poder avanzar conjuntamente, que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en nuestro territorio.

"Es uy importante también, lo digo respetuosamente, recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y colaboración. Los embajadores deben ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países. Hay que recordar también que es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos", dijo contundentemente la mandataria.

7:38 Horas | Suman más de 2 mil casos de dengue y 4 muertes en lo que va del año

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que en lo que va del 2026 el país registra 2 mil 136 casos de dengue, de los cuales 86 son tipificados como grave, y han ocurrido cuatro muertes por esta causa en Veracruz, Tabasco, Michoacán y Oaxaca.

Destacó que el número resulta menor a comparación de años anteriores gracias a la implementación de una serie de medidas como la denominada: Cinco pasos para un hogar sin mosquitos y el desarrollo de mosquitos infectados con una bacteria que inactiva el dengue y que ya se implementa en Yucatán y Baja California Sur y está próximo a ampliarse el laboratorio en Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco.