Nulidad de elecciones por injerencia extranjera no será arbitraria: Luisa María Alcalde

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la reforma constitucional que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad electoral no será usada en favor del partido en el gobierno.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la exdirigente de Morena respondió a los cuestionamientos de especialistas y opositores, quienes señalan que dicha reforma se podría usar en beneficio de Morena.

La funcionaria federal sostuvo que las interpretaciones que advierten posibles anulaciones arbitrarias carecen de sustento, ya que la reforma únicamente establece un principio general que deberá desarrollarse mediante legislación secundaria.

Alcalde Luján dijo que existe la posibilidad de aplicarse en las elecciones de 2027 aun cuando no hay todavía legislación reglamentaria, ello basado en una interpretación constitucional del Tribunal Electoral.

“Faltan las leyes secundarias, en efecto, pero vive en nuestra norma constitucional, que es nuestra Carta Magna. Podría haber, no tenemos todavía las normas secundarias, hay que esperar a las normas secundarias, pero dado que está en nuestra norma constitucional, podría haber una interpretación de que estableciéndose en la Carta Magna puede ser considerada”, argumentó.

Luisa María Alcalde presentó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los decretos presentados en el periodo extraordinario: Elección del Poder Judicial, Verificación de Integridad en candidaturas y la nulidad de elecciones por intervención extranjera.