Sheinbaum llama a embajador de EU a respetar los asuntos internos de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, que debe respetar los asuntos internos del país, luego de la declaración que hizo el diplomático estadunidense a través de sus redes sociales respecto al combate del narcotráfico y evitar la disputa política.

“Entonces hay que recordar también, pues que es importante que el embajador pues se quede en el tema bilateral. Y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos”, respondió.

En su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo señaló que los embajadores mexicanos en otros países son respetuosos de las políticas internas, porque así lo marca la Constitución.

“Lo digo respetuosamente. Pues recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”, ejemplificó.

Enfatizó que la política con Estados Unidos es la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente “que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en nuestro territorio”.