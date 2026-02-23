Sheinbaum se reúne con su gabinete en Palacio Nacional tras abatimiento de 'El Mencho'

La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional para determinar las acciones que se realizarán para enfrentar la violencia generada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

El encuentro fue convocado a las 13:00 horas en Palacio Nacional, por lo que la presidenta se mantiene en reunión con sus secretarios de Estado.

A la sede del Ejecutivo acudieron los secretarios de la Defensa, Marina, Gobernación, Bienestar, Agricultura, Desarrollo Agrario, Cultura, Turismo, Trabajo, Anticorrupción y Buen Gobierno.

Además, También llegaron los directores del IMSS, ISSSTE, Pemex, Infonavit, CFE, IMSS Bienestar, CONADE, Alimentación del Bienestar, Fondo de Cultura Económica, Banobras, Financiera del Bienestar, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, subsecretarios de Economía, entre otros.

La reunión más reciente de la totalidad del gabinete fue el 9 de diciembre en Palacio Nacional, cuando se evaluó la aplicación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, luego del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Operativo dejó más de 50 muertos

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los hechos violentos tras el operativo para detener a ‘El Mencho’ dejaron 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos y 30 integrantes de la delincuencia organizada muertos.

Añadió que los hechos incluyeron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como agresiones contra autoridades.

De esta forma, García Harfuch reveló que en Jalisco, se reportaron seis agresiones donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía estatal, además de una víctima civil.

Defensa reconoce a elementos caídos

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, reconoció a los elementos caídos, así como a los lesionados durante el operativo que culminó con la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en Jalisco.

Con voz entrecortada, el titular de la Defensa lamentó las bajas de los elementos y aprovechó el momento para dar el pésame a las familias de estos, quienes demostraron su capacidad, valentía y principalmente su talento.

Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de los compañeros que perdieron la vida. Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde varias ópticas, pero es definitivo que cumplieron su función. ¿Qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano", apuntó.

El titular de la Defensa, general Ricardo Trevilla, reconoció a los elementos caídos, así como a los lesionados durante el operativo.Alejandro Aguilar

RLO