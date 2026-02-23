La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 23 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 23 de febrero de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 23 de febrero de 2026

8:10 Horas | Fuerzas federales abatieron a El Tuli, quien coordinaba los bloqueos en Jalisco

Fuerzas federales abatieron a Hugo 'H', apodado El Tuli, quien era identificado por las autoridades como operador logístico financiero y hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien tras el operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación coordinaba los bloqueos y ataques contra autoridades en Jalisco.

"Se despliega una unidad aeromóvil, lo localizan en El Grullo, Jalisco, intenta a escapar y empieza a agredir al personal, quienes repelen agresión y fallece el presunto delincuente", informó el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, quien agregó que se le aseguró un arma larga, un arma corta, así como 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares.

8:01 Horas | CJNG asesinó a 25 elementos de la Guardia Nacional tras operativo contra El Mencho

Tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el Cártel Jalisco Nueva Generación reaccionó con narcobloqueos y agresiones contra las fuerzas federales en las que fueron asesinados 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elementos de la fiscalía de Jalisco, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

García Harfuch detalló que en estas agresiones también murieron 30 delincuentes, mientras que en Michoacán se registraron tres ataques, en donde perdieron la vida cuatro delincuentes y 15 efectivos de corporaciones resultaron lesionados.

7:50 Horas | Reunión de El Mencho con pareja sentimental permitió su localización

La reunión de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, con una pareja sentimental permitió su localización en Tapalpa, Jalisco, por parte de las autoridades federales, quienes planearon el operativo para su detención el 21 de febrero y tras confirmarse su presencia en el inmueble realizaron el despliegue, reveló el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo.

"El 20 de febrero se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho que la trasladó a una instalación en Tapalpa, en ese lugar se reunió con El Mencho y el 21 de febrero se retira del inmueble y se tuvo información de que El Mencho permanecía en ese lugar con un círculo de seguridad", comentó.

El titular de la Defensa precisó que fue personal de fuerzas especiales y de la fuerza especial de reacción inmediata de la Guardia Nacional los que planearon el operativo contra El Mencho, quien intentó huir y se internó en una zona boscosa y se ocultó entre la maleza donde siguió el enfrentamiento en el que resultó herido de gravedad junto con dos de sus escoltas.

7:47 Horas | Sheinbaum reconoce a la Defensa tras operativo en el que fue abatido 'El Mencho'; se mantiene centro de mando

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un reconocimiento especial a la Defensa, la Guardia Nacional y a la fuerza aérea tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y aseguró que tras los bloqueos que se registraron ayer se instaló un centro de mando el cual sigue operando para garantizar la paz y seguridad en el país.

