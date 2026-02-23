Operativo contra 'El Mencho' dejó 25 bajas de la Guardia Nacional: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, brindó esta mañana un informe sobre el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en Jalisco.

En este sentido, el funcionario entre otras cosas habló sobre el número de fallecidos que se dieron en el marco de dicha operación encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en conjunto con la Guardia Nacional (GN) y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Derivado de las acciones violentas por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el titular de la SSPC detalló que los hechos incluyeron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como agresiones contra autoridades.

Tras esto, el encargado de la seguridad del país mencionó que desde el primer momento el gabinete de seguridad activó protocolos de atención inmediata en coordinación con los gobiernos estatales.

De esta forma, García Harfuch reveló que en Jalisco, se reportaron seis agresiones donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía estatal, además de una víctima civil.

También apuntó que 30 integrantes de la delincuencia organizada perdieron la vida en distintos enfrentamientos derivados de los hechos, mientras que sólo dos elementos de la Defensa resultaron heridos.

Defensa reconoce a elementos caídos

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, reconoció a los elementos caídos, así como a los lesionados durante el operativo que culminó con la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en Jalisco.

Con voz entrecortada, el titular de la Defensa lamentó las bajas de los elementos y aprovechó el momento para dar el pésame a las familias de estos, quienes demostraron su capacidad, valentía y principalmente su talento.

Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de los compañeros que perdieron la vida. Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde varias ópticas, pero es definitivo que cumplieron su función. ¿Qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano", apuntó.

