Sheinbaum reconoce a la Defensa tras operativo en el que fue abatido 'El Mencho'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició su conferencia mañanera de este lunes 23 de febrero, reconociendo la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el operativo que dio como resultado el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

En este contexto, desde Palacio Nacional, la mandataria destacó el trabajo coordinado del gabinete de seguridad y expresó su respaldo a la Defensa, Guardia Nacional (GN) y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), instituciones que llevaron a cabo el operativo en Tapalpa, Jalisco.

Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente, México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias, son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación”, expresó.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado reiteró que el país debe sentirse orgulloso de sus instituciones de seguridad y subrayó que el objetivo principal en este momento es garantizar la paz y la estabilidad en todo el territorio nacional, tras los hechos violentos derivados del operativo.

Por otra parte, la primera presidenta del país aprovechó la oportunidad para lamentar y enviar un pésame a las familias de elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida en dicho operativo.

Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás”, expresó.

Tras lo ocurrido ayer en diversos estados del país, particularmente en cuanto a bloqueos carreteros, “hoy ya no hay”. Cuartoscuro

¿Siguen los bloqueos carreteros?

Sheinbaum Pardo refirió que tras lo ocurrido ayer en diversos estados del país, particularmente en cuanto a bloqueos carreteros, “hoy ya no hay”, por lo que ya se ha restablecido la actividad.

El día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad", mencionó desde el Salón Tesorería.

Reproducir

fdm