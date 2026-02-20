ANUIES apoya en evaluación de candidatos a titular de la ASF

El presidente de la Comisión de Vigilancia y ASF de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda (PVEM), calificó de medida inédita la participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en el proceso de selección del futuro titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Explicó que la presencia de la ANUIES consistirá en la participación de académicos que proporcionarán a los legisladores de esa comisión material metodológico para evaluar a los candidatos que pasen a la etapa de entrevistas.

El diputado Herrera Borunda comentó que, de esa manera, los legisladores contarán en el proceso de selección con el acompañamiento de testigos sociales.

Detalló que, en la comisión que preside, revisarán a los aspirantes de manera transparente, con “una metodología pulcra”.

Cuestionan participación de la ANUIES

La experta en anticorrupción, Vania Pérez Morales, cuestionó la participación de la ANUIES, alertó de un potencial conflicto de interés, en tanto esa asociación firmó el año pasado un convenio de colaboración con la ASF, cuyo actual titular, David Colmenares Páramo, buscará la reelección en el cargo.

Además, las universidades públicas son sujetas de fiscalización por parte de la ASF, por lo que en su cuestionamiento la también ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción alertó de los doctorados honoris causa que instituciones como la UANL y UASLP le han otorgado al auditor.

ANUIES construirá rúbrica de evaluación

Al respecto, el diputado Herrera Borunda comentó: “La ANUIES sólo nos va a ayudar a construir una rúbrica de evaluación, con valor académico, para que cada diputado que desee, la pueda usar de referencia para evaluar (a los candidatos)”.

El legislador del PVEM agregó: “Nunca se cede ni se puede ceder el derecho de los diputados a elegir una terna. ANUIES es testigo social, no vota”.

Comentó el parlamentario que la idea de involucrar a la asociación de universidades fue de la bancada de Acción Nacional. “La vimos bien porque crítica en todo proceso es que nunca se invita a la academia o a la sociedad civil”.

El proceso de inscripciones inició este jueves 19 de febrero, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, y concluirá el próximo día 28. Hasta el cierre de esta edición aun no se había registrado ningún prospecto.

La designación deberá darse antes del 14 de marzo, con el voto de las dos terceras partes del pleno de los diputados, es decir, por mayoría calificada. Previamente, la Comisión de Vigilancia y ASF deberá formular una terna con los tres perfiles mejor calificados.

Ante la expectativa de que, además del auditor Colmenares, varios funcionarios de la Auditoría podrían participar en el proceso de selección, la ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción planteó la necesidad de que se separen de sus cargos en tanto sean candidatos a la titularidad. “Competir usando la estructura institucional sería una ventaja indebida. Eso rompe la equidad de proceso”, planteó Vania Pérez.

RLO