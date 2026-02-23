Refuerzan seguridad en Jalisco tras caída de 'El Mencho'; llegan 2 mil militares

La seguridad en Jalisco se reforzó con la llegada de 2 mil elementos de la Defensa tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Tapalpa, Jalisco, en el que resultó gravemente herido y murió durante su traslado en helicóptero hacia un hospital y lo que desató una ola de violencia principalmente en dicho estado por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

"Junto con autoridades federales, estatales y municipales, seguimos trabajando para garantizar la tranquilidad; a nuestro estado han llegado 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa, que se suman a las labores de vigilancia", informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

Al dar a conocer el más reciente informe sobre la situación en el estado tras los hechos violentos registrados ayer que incluyeron la quema de autos y negocios, el gobernador de Jalisco hizo un reconocimiento al trabajo de las fuerzas armadas por restablecer la paz y la seguridad, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su equipo de trabajo.

Pablo Lemus aseguró que paulatinamente se estarán recuperando las actividades y servicios, como el transporte público y el regreso a clases, además de que mantiene comunicación constante con los presidentes municipales de Tapalpa, en donde ocurrió el operativo de las fuerzas federales, y de Puerto Vallarta, en donde se registró el mayor número de bloqueos por parte del crimen organizado.

"El sistema de transporte público poco a poco va recuperando su normalidad, esperamos que muy pronto, es decir el día de mañana pueda estar trabajando al 100% el servicio del transporte público y los servicios públicos municipales se están dando ya con normalidad", informó.

El gobernador de Jalisco exhortó a los habitantes del estado a mantener la prudencia y a informarse a través de las cuentas oficiales para evitar el caos o caer en falsa información al respecto.

"Es momento de trabajar más fuerte que nunca, con unidad entre todos los niveles de gobierno, porque el objetivo de todas y todos es recuperar la paz", puntualizó.

