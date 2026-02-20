Ebrard pide prudencia tras nuevo arancel de Trump; "actuaremos con sangre fría", dice

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum actuará con prudencia y sangre fría luego del arancel global de 10% impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Primero, lo que aconsejaría es prudencia, porque acaba de dar una conferencia de prensa que lo primero que tenemos que hacer es actuar con sangre fría”, dijo el funcionario federal durante una conferencia de prensa en Querétaro.

Añadió que el 85% de las exportaciones de México a Estados Unidos no tienen aranceles y que los impuestos a vehículos, acero y aluminio dependen de otro principio legal, diferente a lo discutido por la Corte de Estados Unidos esta mañana.

Adelantó que la próxima semana viajará a Estados Unidos y que será hasta entonces cuando se puedan conocer los detalles de lo anunciado por el presidente Donald Trump.

Veamos primero qué medidas va a tomar para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país.

Como quiera, la semana que entra tengo visita a Estados Unidos y ya podré confirmar si permanecemos más o menos igual o hay algún cambio”, dijo el funcionario.

Trump firma aranceles globales

El presidente de Estados Unidos firmó una orden para imponer un arancel de 10% a todos los productos importados por Estados Unidos.

Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel aduanero mundial del 10% aplicable a todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

El nuevo arancel de Donald Trump, surgió inesperadamente luego de que la Corte Suprema anulara los aranceles generalizados que el presidente aplicó en virtud de una ley destinada a emergencias, propinándole una contundente derrota al presidente republicano, que reaccionó con furia contra algunos jueces y prometió continuar con su guerra comercial global por otros medios.

Trump afirmó que no se dejaría intimidar por lo que calificó repetidamente de una decisión ridícula, momento en el que anunció un nuevo arancel inmediato del 10 por ciento a las importaciones de todos los países, que se suma a los aranceles existentes.

La ley le permite imponer dicho gravamen durante 150 días, aunque podría enfrentar impugnaciones legales.

El histórico fallo de 6 a 3 del tribunal puso fin a la influencia que Trump y sus enviados comerciales han ejercido sobre los gobiernos extranjeros en las mesas de negociación para remodelar las relaciones diplomáticas y los mercados globales.

El fallo hizo subir brevemente los índices bursátiles estadounidenses, antes de cerrar con una modesta alza mientras los analistas advertían de una renovada confusión en los mercados globales mientras esperan los próximos movimientos de Trump.

RLO