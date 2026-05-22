Sheinbaum respalda iniciativa para anular elecciones por injerencia extranjera

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para para la anulación de triunfos electorales si se considera la intromisión de extranjeros.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República sostuvo que “en México decidimos los mexicanos”.

"Está interesante. Ayer me mandó una nota Ricardo Monreal de que estaba proponiendo eso, que qué me parecía, fue iniciativa de él. Me parece bien, creo que es una buena iniciativa porque en México decidimos los mexicanos”, aseguró.

Cuestionada sobre las críticas de la iniciativa al considerarse que podría afectar a los partidos políticos si el partido Morena resulta perjudicado, la mandataria federal señaló que se propone la nulidad si se demuestra la intervención extranjera.

“Lo que hace esa iniciativa es decir 'si se demuestra que hay injerencia de otros países en las elecciones, pues que sea para el INE o el tribunal un asunto de nulidad de la elección'. Yo creo que está bien, aquí decidimos nosotros", sostuvo.

El Congreso de la Unión se alista a aprobar la próxima semana en un extraordinario la anulación de triunfos electorales por el uso de redes sociales y todo tipo de mecanismos de difusión digital si hubo injerencia de extranjeros, pero además si se ejerce "presión política, económica, diplomática o mediática que tengan por finalidad alterar la voluntad popular" o si un país invade México. La propuesta incluye una reforma constitucional y una reforma secundaria.