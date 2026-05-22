¡Adiós al predial caro! PVEM busca rebajas de hasta el 50% por usar energía solar en CDMX

El PVEM en la Ciudad de México presentó una iniciativa para otorgar descuentos de hasta el 50 por ciento en el pago del impuesto predial a las viviendas que instalen paneles solares y acrediten una reducción significativa en su consumo de energía eléctrica.

El dirigente del Partido Verde capitalino, Jesús Sesma Suárez, señaló que la propuesta busca incentivar el uso de energías limpias y apoyar la economía de las familias, en un contexto donde cada vez más hogares buscan alternativas para reducir el impacto del aumento en el consumo energético y contribuir al cuidado del medio ambiente.

El PVEM en la CDMX propone descuentos en el predial para viviendas que instalen paneles solares y reduzcan su consumo eléctrico. Generada por IA

Explicó que la iniciativa en el Congreso local plantea que los propietarios de inmuebles de uso habitacional puedan acceder a una reducción del 50 por ciento en el predial durante los primeros tres años, siempre que demuestren una disminución mínima del 20 por ciento en su consumo eléctrico tras la instalación de paneles solares.

Además, contempla un descuento adicional del 20 por ciento por tres años más, condicionado a que los sistemas de energía limpia continúen operando y en funcionamiento dentro de las viviendas beneficiadas.

El legislador ecologista destacó que estas medidas también ayudarían a disminuir emisiones contaminantes, fomentar el ahorro energético y avanzar hacia una ciudad más sustentable y resiliente frente a los efectos del cambio climático.

La iniciativa también contempla descuentos para inmuebles con azoteas verdes, áreas arboladas y sistemas de energía limpia. Generada por IA

Otros incentivos ambientales: Azoteas y áreas verdes

La propuesta incluye otros incentivos ambientales, como descuentos para inmuebles que cuenten con azoteas verdes o áreas arboladas. En el caso de las azoteas verdes, se prevé una reducción del 10 por ciento en el predial cuando cubran al menos una tercera parte de la superficie del inmueble.

Asimismo, se propone una disminución del 25 por ciento para predios que mantengan áreas verdes equivalentes a una tercera parte del terreno y que además cuenten con árboles adultos, como parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura verde en la capital.

Jesús Sesma subrayó que el objetivo es promover una cultura ambiental responsable y consolidar a la Ciudad de México como un referente nacional en políticas de desarrollo urbano sustentable y transición energética.