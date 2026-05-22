EU ha tenido históricamente una visión injerencista: Sheinbaum sobre amenaza de detener a Raúl Castro

Ante la amenaza de Estados Unidos de ir en contra del expresidente de Cuba, Raúl Castro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que el gobierno estadunidense ha tenido históricamente una visión injerencista.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su desacuerdo en la posición de Estados Unidos sobre el gobierno de Cuba y resaltó que debe existir la autodeterminación de los pueblos.

“La autodeterminación de los pueblos. Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos, no es de ahora”, respondió.

La mandataria federal cuestionó la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos quien acusa a Raúl Castro del derribo en febrero de 1996 de dos avionetas civiles pertenecientes a la organización de exiliados basada en Miami, Hermanos al Rescate, donde fallecieron cuatro tripulantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que Estados Unidos tiene una visión de poder influir en otros países bajo el argumento de una lucha contra el narcotráfico, como fue el caso del expresidente de Bolivia, Evo Morales.

"El caso de Cuba ocurrió hace 15 años, de lo que están acusando a Raúl Castro, o 20 no sé, 30 años, hace 30 años, imagínense. Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años".

Como jefa del Estado mexicano, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que su gobierno no quiere pelea con Estados Unidos, sin embargo, debe existir colaboración y coordinación, que se ha logrado en muchas áreas.

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, aseguró que las posibilidades de llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba “no son altas”, en medio de las tensiones entre ambos países y un día después de la presentación de cargos por asesinato contra el expresidente Raúl Castro.

El funcionario estadunidense insistió en que Cuba es un “Estado fallido” envuelto en una grave crisis económica que “no se puede arreglar con el sistema político actual que está en vigor”.

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