La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 22 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 22 de mayo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 22 de mayo de 2026

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8:24 Horas | Secretario de Seguridad Nacional de EU reconoció trabajo de México: Sheinbaum

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, hizo un reconocimiento al trabajo que ha venido realizando México en la materia, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que se trató de "una buena reunión de ambas partes en el marco de respeto".

"La relación, quedó muy claro en la reunión o por lo menos eso fue que nos planteamos, quedó muy claro que la colaboración entre México y Estados Unidos es eso colaboración, coordinación, que no hay subordinación y que lo mejor para los dos países es coordinarnos bien", comentó.

7:55 Horas | Mujeres mexicanas que trabajan en EU aportan más de un billón de dólares al año

Las mujeres mexicanas que trabajan en Estados Unidos aportan más de un billón de dólares al año, afirmó Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank (LDC).

Reveló que el 50% de las latinas creen que ser dueña de un negocio es parte esencial del sueño americano. En el caso de las mujeres mexicanas el 82% están enfocadas en construir patrimonio.

vjcm