Sheinbaum pide no politizar el caso Carlos Manzo tras solicitud de alcaldesa de Uruapan

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no politizar el tema del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, luego de los señalamientos que realizó recientemente la viuda del también líder del 'Movimiento del Sombrero'.

Este martes Grecia Quiroz, viuda de Manzo y quien fuera nombrada como presidenta municipal de Uruapan, acudió a la Fiscalía General de Michoacán para pedir que se cite a declarar al exgobernador Leonel Godoy; al exaspirante a la gubernatura, Raúl Morón; y a Ignacio Campos, para que aporten la información que tengan sobre el caso.

Desde su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum insistió en que las investigaciones del caso las lleva la fiscalía estatal y será ella la que determine quiénes son los responsables del asesinato de Carlos Manzo.

“Lo tiene que determinar la Fiscalía y no hacer de esto un tema político, de debate político sino de justicia, que se haga justicia a la muerte de Carlos Manzo. Ya hay muchísimos detenidos, incluso personas que estaban cerca (de Manzo)”, afirmó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo insistió en que hasta el momento las investigaciones a cargo de la Fiscalía de Michoacán han establecido que se trató de un atentado gestado desde algún grupo de la delincuencia organizada.

“Por una denuncia, pues la Fiscalía tiene que determinar y vamos a esperar al final de las investigaciones que se están haciendo. Hasta ahora todo indica que fue un asunto de la delincuencia organizada, pero que se hagan las investigaciones y se deslinden todas las responsabilidades”, destacó la titular del Ejecutivo.

Reproducir

vjcm