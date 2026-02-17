Lotería Nacional y UIF firman convenio contra el lavado de dinero

Para fortalecer la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y blindar las operaciones de juegos y sorteos, la Lotería Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un convenio.

El objetivo es establecer acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento institucional en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante proyectos de educación, capacitación e intercambio de conocimientos.

El acuerdo suscrito por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, permitirá la realización de mesas de trabajo interinstitucionales, la organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación; así como el diseño de estrategias que fortalezcan los mecanismos de coordinación.

De este modo, cada institución designará enlaces que integrarán un grupo de trabajo que dará seguimiento a los acuerdos. Con la formalización de este instrumento, ambas instituciones fortalecen la prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas en alineación con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

