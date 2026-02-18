La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 18 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 18 de febrero de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera de Sheinbaum hoy 18 de febrero de 2026

Reproducir

8:01 Horas | Sheinbaum estima que ahorrarán 5 mil mdp con reforma para eliminar pensiones millonarias

La presidenta Claudia Sheinbaum estimó que tras la aprobación de la reforma para topar las pensiones en el gobierno y eliminar los privilegios que actualmente se tienen se ahorrarán alrededor de 5 mil millones de pesos, los cuales se destinarán a Programas del Bienestar.

La mandataria precisó que están en los últimos detalles de la iniciativa, por lo que será el próximo lunes que la enviarán al Senado para su discusión en el Congreso y que sea aprobada para acabar con los privilegios que actualmente existen.

7:52 Horas | Sheinbaum anuncia reforma para eliminar privilegios en pensiones millonarias en el gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma constitucional para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias en el gobierno tras exponer que hay quienes fueron altos directivos, por ejemplo en Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y actualmente ganan 300 mil pesos mensuales y hasta un millón de pesos al mes como pensión.

La mandataria explicó que una vez aprobada la reforma en la que las entidades paraestatales serán objeto de esta ley, los pensionados ganarán la mitad de lo que gana el Ejecutivo federal. "Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos", puntualizó.

vjcm