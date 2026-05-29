Diputados ven dos caminos aplicar la nulidad de elecciones por injerencia extranjera

El líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, no descartó la posibilidad de que se realice un periodo extraordinario para regular los alcances de la causal de nulidad de elecciones por injerencia o intervención extranjera.

En tanto, la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, fue tajante en considerar que en tanto no existe la actualización de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación (LGSMIME), la norma constitucional no podrá aplicarse.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política ofreció el jueves en la tribuna abrir un diálogo plural para darle contenido a esa legislación pendiente, explicando que por ese motivo había retirado la iniciativa correspondiente del orden del día.

Este viernes, el diputado Monreal dijo que no se pudo concretar esa norma secundaria porque debían esperar a que sea promulgada y se inicie la vigencia de la reforma al Artículo 41 de la Constitución, incorporando el nuevo supuesto jurídico de anulación de elecciones.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Excélsior

Calificó el líder parlamentario de Morena que ese cambio representa “un asunto de vital importancia, que es establecer una causal de nulidad para el caso de intervención extranjera de otros países o agentes externos”.

Definió el coordinador Morenal que “esta norma constitucional, una vez que pase todo este trámite, será vigente y después que esté vigente, procederemos a la norma secundaria en el caso de inferencia, interferencia, injerencia o intervención extranjera.

Cuestionado de si será hasta septiembre próximo cuando se modifique la LGSMIME, el presidente de la JUCOPO adelantó: “Puede ser en septiembre, puede ser en un periodo extraordinario nuevo.

CELEBRA DIPUTADA POSPOSICIÓN

Por otra parte, en entrevista, la diputada presidenta expuso: “Si no hay un andamiaje legal, si no hay una ley que te pueda decir cómo estructurarse ese mandato constitucional, pues, evidentemente, será material y jurídicamente imposible abordar esa discusión”, argumentó.

Atribuyó el retiro del dictamen de la última sesión del periodo extraordinario a una decisión del líder de la mayoría.

“Fue una decisión claramente a la luz de que no había condiciones para poder encontrar una redacción idónea que pudiera dar certeza y algunos le llamaban injerencia extranjera, otros evidentemente le llamaban cancelación de derechos”.

La diputada Kenia López Rabadán (PAN) celebró que el debate pendiente se haya pospuesto. “Qué bueno que no hubo una ley a modo, qué bueno que no hubo una ley que definiera en términos negativos, desde el Congreso, la cancelación de derechos o, en su caso, la posibilidad democrática de estar en un proceso electoral”.

Sus declaraciones se refieren al hecho de que la ley secundaria ahora congelada -y que sería modificada según la oferta de Monreal- penalizaba con injerencia diversas manifestaciones relacionadas con la propaganda electoral.

“Por supuesto que a esa reforma constitucional le hace necesario un andamiaje legal, no constitucional, sino legal, para poder establecer el cómo de ese mandato constitucional”, explicó la parlamentaria de oposición.

Interrogada sobre una eventual aplicación en los comicios del próximo año, la diputada López Rabadán respondió: “No será para este periodo electoral, pero, por supuesto, en cuanto haya las condiciones, se podrá discutir”.