“Fue el cansancio y la pasión”: Monreal rechaza que Zenyazen Escobar estuviera ebrio en San Lázaro

Reunido con jóvenes en la Cámara de Diputados, el jefe de la mayoría, Ricardo Monreal lamentó los incidentes del último día del periodo extraordinario y rechazó la versión de que un legislador estuviera en estado de ebriedad en el recinto.

Dijo que el diputado Zenyazen Escobar García, de Morena fue secretario de Educación de Veracruz y es un maestro al que ya crucificaron los medios de comunicación con un señalamiento falso.

“Es un maestro, un hombre respetable, un hombre de familia, un hombre honorable, pero ayer, por la pasión que les comento, se tensó con otro diputado que ofendió a la presidenta; entonces lo acusan de que iba tomado, ‘estaba borracho el diputado’, decían, ‘en su termo llevaba alcohol’. No era cierto. Me consta, porque en ese momento fue conmigo y me dijo: ‘aquí estoy y aquí está mi termo para que lo certifiquen y estoy dispuesto a que se haga cualquier examen para que se demuestre que no estoy tomado’. Es el cansancio y la pasión. Yo lo vi. Pero las redes ya lo condenaron”.

Insistió Monreal en que su compañero de bancada “estaba totalmente limpio y estaba totalmente en su juicio y no estaba bajo los efectos del alcohol. Pero, bueno ya lo acabaron, me imagino su familia cómo está. Pero les digo a sus hijas: no se preocupen, su papá es un buen hombre, honorable, muy responsable, nunca falla las sesiones”.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, fue cuestionada sobre ese episodio que se presentó el jueves en la asamblea, cuando Escobar García buscaba enfrentarse con el priista Carlos Gutiérrez Mancilla.

“Lamento muchísimo las escenas en donde la política se acaba y empieza el vituperio, empiezan las malas palabras, empiezan las terribles escenas (…)Cada diputado, cada diputada debe ser responsable de sus decisiones.

Dijo que, desde la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro, al conducir los debates, se considera que “es necesario abrir el micrófono, que todos sean escuchados y si alguien toma una decisión errónea o distinta pues que la propia ciudadanía pueda reclamarlo y evidentemente pues tomar una decisión en consecuencia la próxima vez que vean a un legislador o legisladora en la boleta.”

Se le preguntó a la diputada presidenta si consideraba necesario que hubiera disculpas por estos hechos.

Respondió: “A los 500 diputados, incluyendo a todos los partidos políticos: cada quien debe ser responsable de sus palabras, de sus actos, ojalá y las palabras y los actos siempre sean para beneficio de la ciudadanía”.