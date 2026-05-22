Probabilidades de acuerdo EU-Cuba son bajas: Marco Rubio

Las posibilidades de llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba “no son altas”, dijo el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, en medio de las tensiones entre ambos países y un día después de la presentación de cargos por asesinato contra el expresidente Raúl Castro.

La preferencia del presidente (Donald Trump) es siempre un acuerdo negociado y pacífico. En cuanto a Cuba, voy a ser sincero, la probabilidad de que eso ocurra, teniendo en cuenta con quién estamos tratando ahora mismo, no es muy alta”, afirmó el jefe de la diplomacia estadunidense en referencia a las autoridades cubanas.

“Si cambian de opinión, aquí estamos. Mientras tanto, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer”, comentó a la prensa antes de abordar su avión hacia Suecia para participar en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

Rubio insistió en que Cuba es un “Estado fallido” envuelto en una grave crisis económica que “no se puede arreglar con el sistema político actual que está en vigor”.

“Ahora mismo, simplemente no parece haber personas al mando del régimen que estén de alguna manera abiertas a cualquier cambio”, agregó.

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Rubio niega intervención para reconstruir Cuba

Negó que su país esté llevando a cabo una “intervención para reconstruir” Cuba y argumentó que la isla “siempre ha representado una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Nos veremos afectados por la crisis migratoria, por cualquier acto de violencia e inestabilidad que se produzca allí. Esto afecta directamente a los intereses nacionales de Estados Unidos”, indico, reiterando que la isla se encuentra sólo a unos 144 kilómetros de su país.

El ministro de Asuntos Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, acusó a Rubio de ser el “artífice” de las medidas contra la isla, de incitar a la agresión militar y de tildar falsamente a Cuba de Estado patrocinador del terrorismo.

Miente nuevamente el Secretario de Estado de EU para instigar una agresión militar ‌que provocaría el derramamiento de sangre de cubanos y estadunidenses”, dijo Rodríguez.

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Insistió en que “Cuba no es, ni nunca ha sido, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Cuba aceptó oferta de ayuda humanitaria

Marco Rubio también indicó que Cuba había aceptado la oferta estadunidense de 100 millones de dólares en ayuda a cambio de reformas.

Añadió, sin embargo, que aún no es seguro que acepten las condiciones del gobierno cubano, ya que EU insiste en no colaborar con GAESA, la empresa controlada por los militares que domina la economía de la isla.

“Ya veremos, porque la cuestión es que no vamos a prestar ayuda humanitaria que acabe en manos de sus empresas militares, que luego se llevan todo eso”, explicó.

Estados Unidos insiste en distribuir la ayuda a través de la Iglesia.

Justamente ayer la Iglesia Católica cubana informó que ya distribuyó 82% de los 3 millones de dólares en ayuda humanitaria que Estados Unidos envió para las familias afectadas por el huracán Melissa.

En una nueva escalada de la tensión, Estados Unidos acusó el miércoles a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en el que murieron cuatro personas en 1996, cuando él era ministro de Defensa.

China y Rusia criticaron ayer la medida. Pekín aseveró que Estados Unidos debe “dejar de esgrimir el garrote judicial y el portavoz del Kremlin sostuvo que de ninguna manera “deben utilizarse esos métodos contra jefes de Estado”.

Con información de AFP, DPA y Reuters

*mcam