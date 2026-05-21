Ven riesgo de escalada tras cargos de EU contra Raúl Castro por avionetas

La acusación anunciada por Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996 podría representar una nueva escalada en la tensión entre Washington y La Habana, advirtió el doctor Arturo López-Levy, profesor del Departamento de Gobierno de la Universidad Estatal de Georgia.

Advirtió que la decisión del Departamento de Justicia estadunidense “es una acción muy seria” que podría tener “consecuencias extremadamente graves para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, desde la posibilidad de una acción armada por parte de Estados Unidos hasta una complicación de cualquier negociación con la isla”.

El gobierno estadunidense imputó formalmente a Raúl Castro y a otros funcionarios cubanos los delitos de asesinato y destrucción de aeronaves por el derribo de dos avionetas ocurrido el 24 de febrero de 1996, incidente en el que murieron cuatro integrantes de Hermanos al Rescate.

López-Levy explicó que el caso debe entenderse en el contexto de las constantes incursiones aéreas que dicha organización realizaba sobre territorio cubano durante la década de los noventa. “Estas avionetas, sin lugar a duda, entraron al territorio, al espacio aéreo cubano”, afirmó. Añadió que el gobierno de La Habana había advertido en múltiples ocasiones a Washington sobre el carácter provocador de esas operaciones.

El especialista recordó en entrevista con Pascal Beltrán del Río, en Imagen Radio, que el líder de Hermanos al Rescate, José Basulto, había reconocido públicamente que buscaba una confrontación con el gobierno cubano. “En más de 26 ocasiones el gobierno cubano alertó a Washington sobre estas actividades provocadoras”, refirió.

Para el académico, la acusación contra Raúl Castro no puede separarse de la estrategia impulsada actualmente por sectores duros de la política estadunidense hacia Cuba, particularmente del entorno del secretario de Estado, Marco Rubio. “Trump está apostando, y particularmente el secretario Rubio, que es el alma detrás de esta política hacia Cuba, a una política que haga colapsar al gobierno cubano”, sostuvo.

El también experto en temas de América Latina afirmó que Washington busca incrementar la presión sobre la isla en un momento de severa crisis económica y humanitaria. Citó reportes recientes sobre el deterioro del sistema de salud cubano y advirtió que la combinación de bloqueo energético, escasez y migración podría derivar en una situación aún más crítica.

Asimismo, consideró preocupante que el caso haya sido llevado al terreno judicial, pues ello podría facilitar operaciones unilaterales de Estados Unidos bajo el argumento de acciones de “ley y orden”, similares a precedentes como los de Manuel Noriega o Nicolás Maduro.

“El portaviones Nimitz ya está en el Caribe y eso viene con una flotilla de barcos”, advirtió el experto, quien señaló que desde La Habana existen razones para observar con preocupación el desarrollo de los acontecimientos.

Finalmente, López-Levy subrayó que históricamente países como México han respaldado una transición pacífica en Cuba y no un escenario de colapso o intervención militar. A su juicio, la actual política estadunidense podría alejar cualquier posibilidad de negociación y aumentar la inestabilidad regional.