Unión Europea respalda el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum

México y los países de la Unión Europea (UE) eliminarán paulatinamente los aranceles para facilitar el intercambio de bienes, productos y servicios, al tiempo que Europa apoyará decididamente el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo señaló el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, durante su discurso en la tribuna de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, durante una sesión solemne con motivo de la visita de los líderes europeos a México.

“La agenda de inversiones de la Unión Europea, que llamamos Global Gateway apoyará el plan México de la presidenta, generando beneficios concretos para el pueblo mexicano.

“Europa quiere invertir más en México y quiere hacerlo especialmente en sectores estratégicos, en energías limpias, digitalización, infraestructuras sostenibles, industrias, tecnológicas y cadenas de suministro resilientes. Nuestras sinergías son evidentes”, indicó Costa.

El Plan México es una estrategia nacional impulsada por la presidenta Sheinbaum para acelerar el desarrollo económico, atraer inversiones y fomentar la relocalización de empresas o nearshoring, a fin de impulsar la industrialización y la innovación.

Al participar como invitado de honor en la sesión solemne de la Comisión Permanente, António Luís Santos da Costa, ex primer ministro de la República Portuguesa y actual presidente del Consejo Europeo, afirmó que México y Europa se necesitan mutuamente.

“Y por eso mañana vamos a firmar la modernización del acuerdo global entre la Unión Europea en México. El acuerdo eliminará más aranceles impulsando el comercio y la inversión, creando grandes oportunidades para las empresas mexicanas de exportar invertir en la Unión Europea”, indicó Antonio Costa.

El funcionario europeo fue recibido en una sesión solemne ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Especial

Junto con el presidente del Consejo Europeo, también están de visita en nuestro país Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Kaja Kallas, alta representante de la UE; y Maroš Šefčovič, comisario de Comercio de la UE., entre otros.

Mañana viernes participarán en la VIII Cumbre México-Unión Europea en Palacio Nacional a fin de firmar junto con la presidenta Claudia Sheinbaum el Acuerdo Global Modernizado entre nuestro país y la UE.

Minutos antes del mediodía, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, llegó al Senado con el objeto de participar en la sesión solemne. A su arribo António Luís Santos da Costa fue recibido por las presidentas del Senado, Laura Itzel Castillo y de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, así como por la secretaria de Gobernación, Laura Itzel Castillo.

“Este acuerdo (el que se firmará mañana) tiene un carácter global, es decir, no se limita al comercio ni al intercambio de mercancías; abarca también aspectos muy importantes como la cooperación política, el cuidado del medio ambiente, la protección de los derechos humanos, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica”, dijo la senadora Castillo Juárez en su discurso.

Por la tarde de este jueves, los representantes de la Unión Europea, Antonio Costa y Ursula Von der Leyen participan en una caminata en el Bosque de Chapultepec, luego el presidente Consejo Europeo se reunirá con empresarios y la presidenta de la Comisión Europea visitará el Museo Nacional de Antropología e Historia.