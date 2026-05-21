Integrantes del TEPJF se eternizan en el puesto

Por tercera ocasión, los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes y Reyes Mondragón, prolongarán su mandato, por lo que sumarán 12 años en funciones, mientras los magistrados Felipe de la Mata y Mónica Soto prolongan por segunda ocasión su mandato, porque la presidenta de la República propuso una reforma para pasar a 2028 la elección judicial.

En el año 2016, después de que eligió a los integrantes de la Sala Superior del TEPJF, el Senado pactó una reforma para prolongarle los periodos de funciones a cuatro de los siete magistrados. Eso generó una controversia y la Suprema Corte validó el cambio de periodo.

Esa reforma del 2016, aprobada una vez que los magistrados fueron electos, establecía que los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, iban a trabajar hasta el 31 de octubre de 2023, como fueron los casos de José Luis Vargas e Indalfer Infante, a quienes se les prolongó el periodo original de tres años a siete años.

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Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, iban a quedarse en el cargo hasta el 31 de octubre de 2024, como son los casos de Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, a quienes se les prolongó el periodo de seis años originales a ocho años.

Pero en el año 2024, como efecto de la reforma al Poder Judicial que impulsó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se permitió que los cinco magistrados electorales que quedaban prolongaran su mandato hasta el año 2027, pero la magistrada Janine Otálora se fue cuando venció el periodo para el cual fue electa en 2016; es decir, en otubre del 2024, con lo cual cubrió los ocho años que le correspondieron.

Pero Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Mónica Soto se quedaron en sus posiciones y ahora la reforma al Poder Judicial de la presidenta Claudia Sheimbaum les permitirá un año más de trabajo, pues al retrasar la elección al 2028, todos los juzgadores federales y estatales que concluían su función el próximo año se mantendrá 12 meses más.

Las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto y cuyo encargo concluiría en el año 2027, permanecerán en funciones hasta el año 2028, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección respectiva”, dice el régimen transitorio de la reforma constitucional propuesta por la Presidenta de la República.

Aunque el pleno los respaldó con votos que superaron las dos terceras, lo que implica que obtuvieron el respaldo de todas las fuerzas políticas, con excepción del PT, esos cuatro magistrados llegaron a la Sala Superior del Tribunal con el respaldo claro de las fuerzas políticas dominantes hace 10 años.

Cuando en 2016 el Senado eligió a los actuales integrantes del Tribunal, Luis Miguel Barbosa era el coordinador de los senadores del PRD y él impulsó a Idalfer Infante, mientras que el PRI que lideraba Emilio Gamboa lo hizo con Felipe Fuentes, José Luis Vargas y Mónica Soto; mientras que el PAN cabildeó por Felipe de la Mata y por Reyes Rodríguez.

Y en el último momento del acuerdo, PRI, PAN y PRD consensuaron el nombre de Janine Otálora, como lo informó en su momento Excélsior, con base en la información proporcionada por los senadores de la LXIII Legislatura.

*mcam