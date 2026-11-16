Senado incorpora a su patrimonio muebles del fallido salón de belleza; costaron $133 mil

Objeto de crítica pública, porque se considera contradictorio con la línea de la austeridad republicana que pregona el oficialismo, los muebles para equipar el fallido salón de belleza para senadoras son ahora oficialmente parte del patrimonio del Senado, pues ya tienen número de inventario; es decir, el Senado no se deshizo de ellos.

Con base en el reporte más reciente del patrimonio de bienes muebles del Senado, que asciende a mil 692 millones 460 mil 121 pesos con 26 centavos, el Senado decidió no deshacerse de los muebles que compró en el último trimestre de 2024 para equipar el salón de belleza que pidieron senadoras de Morena.

Así, el reporte deja ver que, con los números I 84698 e I 84699, se registraron las dos sillas para estética, cada una con valor de 15 mil 381.82 pesos.

Con el número I 84700 se registró un lavacabezas con valor de 48 mil 569.20 pesos, y los registros de inventario I 84701 e I 84702 corresponden a los dos tocadores Dorian, con valor de 28 mil 333.58 pesos cada uno.

El gasto avalado por Adán Augusto y las promotoras

El costo total de compra de los cinco bienes muebles que se adquirieron por orden del entonces coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, es de 133 mil pesos (nota: la suma exacta de los cinco artículos detallados es $135,999.98) y se mantienen en el espacio que fue cerrado desde el 4 de febrero de este año, a raíz de conocerse su existencia en el piso 2 del edificio Hemiciclo del Senado de la República.

Mientras el país centraba la atención en el proceso legislativo para aprobar la reforma al Poder Judicial, entre los escaños de las entonces nuevas senadoras morenistas promovieron la reapertura del salón de belleza que seis años antes cerró el morenista Ricardo Monreal, por considerarlo un privilegio.

Con base en testimonios de senadoras de todos los grupos parlamentarios, fueron Lorenia Valles, Andrea Chávez, Cynthia López Castro y Julieta Ramírez quienes propusieron a varias senadoras contratar a la estilista que las atendía en San Lázaro.

Al principio, según relataron, el servicio lo daban en las oficinas de las senadoras, pero después lograron que se reabriera el espacio cerrado por Ricardo Monreal y, de acuerdo con la información obtenida por Excélsior, las personas que más acudieron fueron Juanita Guerra, Blanca Judith Díaz, Lorenia Valles, Simey Olvera, Ana Karen Hernández y Andrea Chávez, aunque ella aseguró desde febrero que no usaba el espacio.

La historia del salón de belleza data de la época cuando todavía los senadores despachaban en Xicoténcatl. Archivo

El antecedente en Xicoténcatl y el cierre de 2018

En el año 2007, durante la LX Legislatura, a petición de la entonces senadora priista por Chiapas, María Elena Orantes, el Senado creó la Sala de Apoyo a las Senadoras de la República, ubicada en la parte baja del edificio de Donceles 14, a unos metros de la vieja casona de Xicoténcatl, donde sesionaba el pleno.

El equipamiento de ese salón costó 64 mil 700 pesos e incluyó un lavabo de 16 mil 800 pesos y una mesa de manicura de cinco mil 800 pesos; las visitantes frecuentes eran las entonces perredistas Minerva Hernández y Yeidckol Polevnsky, así como la priista María Elena Orantes.

Cuando Ricardo Monreal llegó como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, en septiembre de 2018, ordenó el cierre del espacio de belleza y el Senado se deshizo de los muebles que compró en 2007, por lo que desaparecieron de su inventario.