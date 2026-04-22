Senado cita a Maru Campos por muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

El Pleno del Senado invitó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal de la entidad, César Gustavo Jáuregui, a reunirse el 28 de abril, a las 11 horas, con senadores de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública,

El encuentro tiene la finalidad de que proporcionen información relacionada con los hechos en los que perdieron la vida dos ciudadanos estadounidense en un accidente automovilístico, que de acuerdo con The Washington Post, ocurrió cuando regresaban de una operación antidrogas en Chihuahua y trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

La votación se aprobó en votación económica, también con la idea de que informen sobre elementos que permitan conocer las circunstancias en que ocurrieron dichos acontecimientos, así como el estado que guardan las investigaciones correspondientes.

El documento solicita además que, de manera previa a esa reunión, los funcionarios remitan a la Cámara de Senadores un reporte pormenorizado y documental que contenga la cronología completa de los hechos, las autoridades participantes, las comunicaciones sostenidas con autoridades federales y cualquier actuación realizada.

Previo a la aprobación del punto de acuerdo, los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida en el estado de Chihuahua el pasado 20 de abril: los agentes estadounidenses Richard Leiter Johnston y John Dudley Black; así como los agentes de investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez Montes.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que existe presunción de responsabilidad política y jurídica en el gobierno de Chihuahua, pues en caso de que se haya dado presencia, coordinación o comunicación con agentes extranjeros, sin aviso, autorización o documentación suficiente de parte de la Federación, la gobernadora y la cadena de mando estatal serían responsables por omisión, aquiescencia o falta de coordinación con la Federación.

El senador de Morena y promovente de este punto de acuerdo, Juan Carlos Loera de la Rosa, argumentó que la intención de invitar a la gobernadora de Chihuahua es para que explique las versiones contradictorias respecto a la muerte de los dos funcionarios de Estados Unidos, y para impedir que se repitan acuerdos cuestionables como el del operativo “Rápido y Furioso”.

Ricardo Anaya Cortés, del PAN, sostuvo que el Senado no tiene facultades para citar a gobernadores de los estados, sino que, en estos casos, los responsables de llamar a rendir cuentas son los Congresos locales; advirtió que el punto de acuerdo crea un precedente para que, a partir de hoy, esta Cámara cite a mandatarios de las entidades.

Senadores llamaron a aclarar los hechos en los que murieron dos ciudadanos estadunidenses. Especial

Del PRI, Claudia Anaya Mota manifestó que el Senado de la República no cuenta con instrumentos constitucionales para invitar a una gobernadora a una reunión de trabajo, “no tenemos facultades de seguimiento”.

Lo que es grave y delicado, agregó, es que se diga que “la Presidenta no sabía lo que estaba sucediendo, no estamos a favor de ninguna intervención extranjera, pero estamos a favor del orden constitucional”.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, expresó que el Pleno no debería votar este asunto, “porque la comisión que lo dictaminó carece de competencia para hacerlo”, pues los hechos que lo motivan no cuentan con un sentido técnico; una comparecencia “disfrazada de invitación sigue siendo una comparecencia y una invasión de competencias formulada con cortesía sigue siendo una invasión de competencias”.

La Asamblea rechazó modificaciones propuestas por senadores de los grupos parlamentarios de Morena y del Partido Acción Nacional, por lo que el dictamen fue aprobado en sus términos.