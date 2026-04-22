Ale Gutiérrez, alcaldesa de León, renuncia al PAN; Movimiento Ciudadano la quiere de candidata

La presidenta municipal de León, Guanajuato, Alejandra Ale Gutiérrez Campos, renunció a su militancia en el PAN, luego de señalar en un video que tenía diferencias con la dirigencia del partido.

La alcaldesa aseguró que su decisión se da luego de semanas de reflexión y en medio de lo que calificó como “ataques sistemáticos” hacia su persona, sin detallar cuáles.

Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León Especial

Ale Gutiérrez indicó que dejar Acción Nacional es una determinación “difícil, pero necesaria”.

“Han sido semanas retadoras que han exigido carácter, responsabilidad y claridad… hoy renuncio al PAN, renuncio porque llevo años aguantando los ataques del poder, renuncio porque han hecho todo para hacer descarrilar el gobierno”, manifestó.

MC quiere a Ale Gutiérrez en sus filas

El pasado 17 de marzo, en el marco de la presentación del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, el coordinador nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, exhortó a Ale Gutiérrez a dejar las filas del PAN con el objeto de ser postulada por su instituto político a una diputación en 2027 o a la gubernatura en 2030.

“Yo soy una persona que cada vez más le está apostando al diálogo y además distingo entre partidos políticos y la competencia electoral y quienes tienen una responsabilidad de gobierno y que el diálogo va orientado en otra dirección”, dijo Álvarez Máynez al reconocer que Gutiérrez sería una buena candidata de Movimiento Ciudadano.

Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León Especial

Alejandra Gutiérrez Campos argumentó que su salida del PAN es porque el partido dejó de representar los principios que la motivaron a militar durante más de dos décadas.

“Renuncio porque convirtieron al PAN en un instrumento que está dañando a León… es evidente que quien lo dirige perdió el rumbo y no está dispuesto a corregirlo”, sostuvo.

Durante su mensaje, dejó en claro que su salida responde a una falta de condiciones para continuar dentro del instituto político. Indicó que su permanencia ya no era viable ante las diferencias internas y la pérdida de coincidencias en el rumbo del partido.

“Tengo claro que este ya no es un espacio para mí, me voy del PAN porque se alejó de su origen, se alejó de su lucha, perdió la brújula”, señaló.

vjcm