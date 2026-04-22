Luisa María Alcalde analiza integrarse al gabinete de Sheinbaum; "denme un ratito para pensarlo"

La actual presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que se siente honrada de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la haya tomado en cuenta para sumarse a su gabinete como la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal tras la salida de Esthela Damián Peralta, quien buscará la gubernatura del partido por Guerrero.

Alcalde Luján aseguró que la invitación de la presidenta Sheinbaum representa un gran logro personal y profesional, aunque aclaró que aún se encuentra evaluando su futuro político y partidista.

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"Un reconocimiento a mi trayectoria"

Durante sus declaraciones, la líder morenista se mostró entusiasmada ante la propuesta presidencial de liderar el área jurídica del gobierno federal y externó su agradecimiento hacia la mandataria.

"Pues me siento muy honrada de que la presidenta haya pensado en mí para incorporarme a su equipo de trabajo al gabinete, a la Consejería Jurídica. Sin duda, pues para mí significa un reconocimiento de mi trayectoria, así que me siento pues muy, muy contenta", declaró Alcalde Luján.

Alcalde Luján analiza propuesta

Pese a la evidente emoción por la propuesta, Alcalde Luján dejó en claro que la decisión de dejar las riendas de Morena para regresar al gobierno federal requiere análisis, por lo que confirmó que solicitó a la jefa del Ejecutivo un margen de tiempo para pensarlo detenidamente.

"Y bueno, creo que lo más importante, como le dije a ella, 'deme un ratito para pensarlo'. Ya la buscaré y para poder plantearle mi decisión y una vez que se lo plantee a ella, pues ya, por supuesto que (lo haremos público)", detalló la funcionaria.

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De Morena al gabinete

Este reajuste en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo surge a raíz de la vacante que está por dejar Esthela Damián, quien solicitó separarse de la Consejería Jurídica a finales de este mes para buscar la candidatura a la gubernatura del estado de Guerrero de cara al proceso electoral de 2027.

Ante esta renuncia, la presidenta Sheinbaum Pardo pensó en Luisa María Alcalde Luján para asumir el puesto tras considerar su formación como abogada y su experiencia previa en la administración pública, lo que la coloca como un perfil idóneo para el relevo en la Consejería Jurídica.

"Hace unos días Estela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero (...), entonces le dije tiene que dejar la Consejería Jurídica. Ha hecho un trabajo muy bueno en la Consejería Jurídica. Le pedí que por lo menos cierre el mes, ella me entregó su renuncia con fecha del 30 de abril", comentó la presidenta.

Durante su conferencia de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reveló que ante la vacante que quedará en la Consejería Jurídica ayer decidió invitar a Luisa María Alcalde Luján para integrarse a su equipo, con quien se comunicó para hacerle la propuesta.

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"Ayer decidí, y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería, ¿por qué a Luisa María? Es una excelente abogada y ella participó en muchos temas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estuve revisando perfiles diversos, pero tomé la decisión de invitar a Luisa María. Me dijo: 'lo voy a pensar estos días'", reveló.

La presidenta confió que la llegada de Alcalde Luján a la Consejería Jurídica les ayudará y contribuirá "mucho al gobierno de la transformación".

¿Qué sigue para Morena y el gabinete?

Tras el análisis de la propuesta, se espera que en los próximos días Alcalde Luján y Sheinbaum Pardo se reúnan en privado o tengan una llamada para definir si se concreta el nombramiento.

De aceptar la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde dejaría la presidencia nacional de Morena, obligando al partido a realizar un relevo interno en un momento clave de la organización para las próximas elecciones.

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vjcm