Sheinbaum invita a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica tras renuncia de Esthela Damián

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció importantes movimientos dentro de su gabinete legal. La mandataria confirmó la próxima salida de Esthela Damián Peralta de la Consejería Jurídica de la Presidencia y reveló que invitó formalmente a Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena, para ocupar dicho cargo.

Esta decisión responde a los lineamientos establecidos por la propia mandataria, quien recientemente advirtió a su equipo que cualquier funcionario interesado en competir por un cargo de elección popular debe separarse de su puesto en el gobierno.

Esthela Damián Peralta dejará la Consejería Jurídica de la Presidencia al concluir abril. Cuartoscuro

Esthela Damián buscará la gubernatura de Guerrero

La salida de Esthela Damián Peralta de la Consejería Jurídica de la Presidencia se debe a que hace unos días le comunicó a la presidenta Sheinbaum su intención de buscar la candidatura de Morena por la gubernatura del estado de Guerrero.

"Hace como una semana dije en la mañanera y se lo dije al gabinete que si querían ir a competir por algún puesto [...] tenían que dejar el gobierno. Esthela me pidió que se quiere ir a Guerrero, entonces le dije que tiene que dejar la Consejería Jurídica", detalló Sheinbaum.

La mandataria destacó que Damián Peralta ha realizado un "trabajo muy bueno" al frente de la Consejería Jurídica y dijo que le pidió que cerrara el mes para hacer el relevo en dicho puesto.

"Le pedí que por lo menos cierre el mes. Ella me entregó su renuncia con fecha del 30 de abril", puntualizó Sheinbaum Pardo, con lo que será al concluir el mes que habrá la vacante en su gobierno.

Luisa María Alcalde analiza la propuesta de Sheinbaum para sumarse a su gabinete. Cuartoscuro

Luisa María Alcalde para el relevo

Ante la inminente vacante, la presidenta dijo que analizó diversos perfiles para asegurar la continuidad en el trabajo que se ha venido realizando, por lo que ayer finalmente tomó la decisión de invitar a Luisa María Alcalde a dejar la dirigencia de Morena para integrarse a su equipo.

Sheinbaum Pardo aseguró que la invitación a Luis María Alcalde para ser la nueva consejera Jurídica de la Presidencia se debe a que "es una excelente abogada" y en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador participó en muchos temas.

"Nos va ayudar y va a contribuir mucho al gobierno de la transformación", comentó.

La decisión final está en manos de Alcalde, quien ante la propuesta de la presidenta le pidió que se tomará estos días para analizar la propuesta y dar una respuesta definitiva sobre su posible regreso al gabinete legal.

Sheinbaum dijo que entre todos los perfiles eligió a Luisa María Alcalde. Cuartoscuro

Reproducir

vjcm