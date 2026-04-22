Sheinbaum recibirá a gobernadora de Chihuahua por caso de agentes de la CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Cancillería tenían conocimiento de la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar narcolaboratorios en Chihuahua. La revelación abre un nuevo frente en la relación bilateral en materia de seguridad.

La mandataria federal informó que sí sostendrá un diálogo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre el operativo en la Sierra Tarahumara y la muerte de agentes estadounidenses.

Sí vamos hablar con ella, ayer Rosa Icela, la secretaria de Gobernación, platicó con ella. También vamos a buscarla, siempre es necesario el diálogo y la comunicación”, precisó.

La jefa del Ejecutivo indicó que envió una carta al embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, para expresar su inconformidad por la presunta intromisión de agentes extranjeros en territorio nacional.

No puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo, eso ha quedado muy claro”, subrayó Sheinbaum.

En su conferencia matutina, la Presidenta aclaró que no se trata de un conflicto político derivado de filiaciones partidistas —en referencia a la gobernadora emanada del PAN— sino de un asunto de Estado vinculado a la soberanía nacional y al respeto de los marcos de cooperación bilateral.

Maru Campos busca diálogo directo con la Federación

Por su parte, la gobernadora Maru Campos solicitó el pasado martes formalmente una reunión con la presidenta para abordar el tema del operativo realizado el pasado fin de semana en la Sierra Tarahumara.

En un mensaje público, la mandataria estatal expresó su intención de dialogar y subrayó la importancia del trabajo coordinado entre las Fuerzas Armadas y autoridades locales. “Informo que he solicitado una reunión con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para dialogar sobre este asunto”, indicó.

Campos también manifestó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas durante el operativo y destacó el papel de las fuerzas de seguridad.

Reitero mi solidaridad y apoyo a las familias de las personas fallecidas, así como mi reconocimiento (…) a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas estatales por su trabajo coordinado”.

Uno de los mayores narcolaboratorios

La gobernadora señaló que el laboratorio desmantelado representa uno de los más grandes detectados en México en la producción de metanfetaminas y drogas sintéticas, incluido el cristal.

Este hecho representa el desmantelamiento de uno de los laboratorios más grandes de metanfetaminas y otras drogas sintéticas en el país”, afirmó, destacando el impacto del operativo en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, puntualizó que la información disponible para el Gobierno estatal coincide con la difundida por la Fiscalía General del Estado, la cual prepara un informe detallado sobre los hechos.

Eran agentes de la CIA

Los dos integrantes del personal de la Embajada de los Estados Unidos que murieron en un accidente en Chihuahua trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según The Washington Post.

El mismo medio precisó que los funcionarios estadounidenses no participaron directamente en el operativo de desmantelamiento de narcolaboratorios.

Aunque el operativo fue ejecutado por autoridades mexicanas, el personal de la CIA sí formaba parte de tareas de colaboración y capacitación en materia antidrogas.

La información fue replicada y confirmada con fuentes cercanas al caso por The New York Times y CNN. Las personas que ratificaron la identidad de los estadounidenses hablaron bajo condición de anonimato.

El fatal accidente automovilístico del domingo en el estado de Chihuahua también cobró la vida de dos funcionarios mexicanos y llevó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a decir que investigaría si la operación infringió las leyes de seguridad nacional del país”, subrayó The Washington Post.

El domingo pasado, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, lamentó “la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente”.

Johnson reconoció, además, su “dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”.

E incluso señaló que la “tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades”.

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