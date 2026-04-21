Ya hay nuevos consejeros del INE; diputados avalan terna con dos mujeres y un hombre

Con 334 votos de Morena, PVEM y PT, la Cámara de Diputados alcanzó la mayoría calificada que designa como consejeros electorales a Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García.

Las bancadas del PAN, PRI y MC sumaron 127 votos en contra.

En voz del diputado Germán Martínez, Acción Nacional dijo que de esta forma el oficialismo estaba "asesinando"el sufragio efectivo.

"Vamos en camino del robo de urnas y para ello, el paso previo, es el robo del árbitro electoral. Vamos en camino del dinero del narco como el del alcalde Tequila. Quieren un INE como la Corte, con funcionarios ignorantes. Resultará desafiante una elección con el ladrón detrás del poder. Los nuevos consejeros no cuentan con legitimidad de origen", afirmó el legislador panista

Con esto, quedaron fuera dos perfiles que se consideraban oficialistas y que habían sido favorecidos en las etapas del proceso de selección: Bernardo Valle y Alejandra Tello.

Valle fue consejero de la Ciudad de México y participó en el equipo que elaboró, junto con Pablo Gómez, la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tello se consideró que es apuntalada por los magistrados electorales del Tribunal Electoral federal, y particularmente por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

Durante la etapa del examen, Arturo Manuel Chávez López obtuvo 99 de 100 aciertos; Blanca Yassahara Cruz García, 78 aciertos y Gómez Puga alcanzó 79 puntos.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS CONSEJEROS?

Dos mujeres y un hombre ocuparán las tres vacantes de consejero electoral del INE. Sólo uno no tiene experiencia directa en el sector.

Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla

Licenciada en Derecho por la BUAP y maestra en Derecho con terminal en Constitucional y Amparo (BUAP, 2009–2011).

Consejera Electoral del IEE Puebla; organizó las elecciones concurrentes de 2024; designada por el INE mediante proceso formal de oposición.

Sin militancia documentada; designada por el INE mediante proceso formal; primera mujer en presidir el IEE Puebla en periodo ordinario. Perfil técnico-institucional.

Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla. Especial

Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos

Licenciado en Ciencia Política (UNAM); profesor de tiempo completo UNAM; coordinador Red ECOS Nacional; titular Unidad de Políticas Transversales SECIHTI.

Asesor en Regulación y Políticas Públicas del gobierno de la CDMX (durante la administración Sheinbaum); colaborador de Claudia Sheinbaum desde su gestión en Tlalpan; titular SECIHTI (2024); director general Talleres Gráficos de México (oct 2025–).

Asesor de Claudia Sheinbaum en Tlalpan y CDMX; director de empresa pública adscrita a Segob, cuya función incluye la impresión de boletas electorales; seÑalado por cercanía con exmagistrados de la Sala Superior.

Sin experiencia electoral directa documentada; calificación 99/100 ampliamente cuestionada por medios y actores políticos.

Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos. Especial

Frida Denisse Gómez Puga, exconsejera del Instituto Electoral de Tamaulipas

Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales (UANL)

Exconsejera Electoral del IETAM (2017); exjuez; designada por el Congreso de Tamaulipas por unanimidad como titular del OIC del IETAM (nov 2025); trayectoria dual en el mismo organismo electoral.

Sin militancia documentada; designada por unanimidad del Congreso local; trayectoria en dos roles distintos del mismo organismo electoral.

Fue consejero electoral y ahora es titular del OIC del mismo instituto; designada por unanimidad; formación solo a nivel licenciatura documentada.