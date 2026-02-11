Senado aprueba en lo general la reducción de la jornada laboral a 40 horas

El pleno del Senado de la República avaló en lo general las modificaciones al artículo 123 de la Constitución para reducir paulatinamente la jornada laboral a 40 horas.

Con 121 votos, el dictamen aprobado previamente en comisiones fue avalado por el pleno del Senado de manera unánime, por lo que ahora la iniciativa se discutirá en lo particular.

Durante la discusión del proyecto, legisladores de oposición indicaron que votarían a favor, sin embargo, criticaron que no se establece que los trabajadores tienen dos días de descanso obligatorio a la semana.

Además, también señalaron la ampliación de las horas extra permitidas para los trabajadores, pues señalaron que esa disposición beneficia a los empleadores y no a los trabajadores. También, acusaron que esta ampliación entraría en vigor en cuanto se apruebe la reforma, pero que la reducción de la jornada laboral sería hasta 2030, lo que puede ser perjudicial para los trabajadores.

Tras la votación en lo general, los senadores ahora discutirán las reservas al proyecto, que conforman la parte medular de la iniciativa.

Reducción de la jornada será gradual hasta 2030

De acuerdo con el artículo transitorio aprobado, la jornada laboral se mantendrá en 48 horas en 2026; se reducirá a 46 horas en 2027, 44 horas en 2028, 42 horas en 2029 y llegará a 40 horas semanales en 2030.

El dictamen también precisa que por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán contar con al menos un día de descanso con goce de salario íntegro, disposición que queda expresamente incorporada al texto constitucional.

Regulación de horas extra y pago adicional

La reforma establece que cuando, por circunstancias extraordinarias, se incremente la jornada laboral, ese tiempo deberá pagarse con un 100 por ciento adicional sobre el salario de las horas ordinarias.

Asimismo, se fija que el trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas a la semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días. En caso de superar ese límite, la persona empleadora estará obligada a pagar un 200 por ciento adicional sobre el salario ordinario.

Las comisiones avalaron una modificación para incorporar lenguaje inclusivo en el dictamen y precisar que las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario, corrección que ajusta la redacción original del proyecto.

RLO