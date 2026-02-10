Comisiones del Senado avalan reforma para reducir jornada laboral; pasa al pleno

Las Comisiones Unidas del Senado de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y de Trabajo y Previsión Social aprobaron por unanimidad la reforma constitucional para reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales, mediante cambios al artículo 123 de la Constitución.

Con 48 votos a favor, el dictamen establece que la reducción será gradual, con el objetivo de no generar impactos abruptos en el sector productivo ni afectar salarios o prestaciones de las personas trabajadoras.

Reducción de la jornada será gradual hasta 2030

De acuerdo con el artículo transitorio aprobado, la jornada laboral se mantendrá en 48 horas en 2026; se reducirá a 46 horas en 2027, 44 horas en 2028, 42 horas en 2029 y llegará a 40 horas semanales en 2030.

El dictamen también precisa que por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán contar con al menos un día de descanso con goce de salario íntegro, disposición que queda expresamente incorporada al texto constitucional.

Los senadores aprobaron la reforma para disminuir la reforma laboral. Elizabeth Velázquez

Regulación de horas extra y pago adicional

La reforma establece que cuando, por circunstancias extraordinarias, se incremente la jornada laboral, ese tiempo deberá pagarse con un 100 por ciento adicional sobre el salario de las horas ordinarias.

Asimismo, se fija que el trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas a la semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días. En caso de superar ese límite, la persona empleadora estará obligada a pagar un 200 por ciento adicional sobre el salario ordinario.

Las comisiones avalaron una modificación para incorporar lenguaje inclusivo en el dictamen y precisar que las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario, corrección que ajusta la redacción original del proyecto.

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, durante la reunión ordinaria de Comisiones Unidas para analizar la reforma a la Ley de Trabajo. Cuartoscuro

Posturas durante la discusión del dictamen

Previo a la discusión, las y los senadores sostuvieron una reunión con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, quien señaló que la iniciativa responde a rezagos históricos en materia de derechos laborales y permitirá mejorar las condiciones de vida y el bienestar familiar de millones de trabajadores.

Durante el debate, legisladores de distintos grupos parlamentarios se pronunciaron a favor de la reforma, aunque con observaciones. Desde el PAN y MC se señaló que la reducción de la jornada laboral llega tarde frente a estándares internacionales y se planteó la necesidad de apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas. Por su parte, el PRI advirtió posibles impactos fiscales si no se armonizan de manera gradual las leyes secundarias.

Dictamen pasa a primera lectura

Luego de sui aprobación en comisiones, la Mesa Directiva del Senado de la República dio trámite de primera lectura al dictamen de reforma constitucional en materia de reducción de la jornada laboral.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó al Pleno sobre la recepción del dictamen aprobado por las Comisiones Unidas y, tras consultar su incorporación al orden del día, dio cuenta de su publicación en la Gaceta del Senado.

RLO